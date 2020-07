11 proyectos locos que los makers han creado usando Raspberry Pi

Raspberry Pi ha abierto la puerta a todo tipo de proyectos de hardware bastante originales, con cientos de ideas llevadas a cabo, desde consolas hasta mini ordenadores, control de iluminación en casa, teléfonos móviles y prácticamente todo lo que se pueda imaginar.

Hemos hecho una lista con los 11 proyectos más locos y curiosos que han hecho diversos makers con Raspberry Pi, para revisar hasta dónde se puede llegar con este dispositivo y las posibilidades que ofrece a nivel creativo, que no son pocas.

NES Classic

Utilizar la Raspberry Pi para crear consolas es algo común, pero hay algunos makers que lo llevan al límite. A partir de la Raspberry se ha creado una versión en miniatura de la NES, que incluso es compatible con cartuchos originales. Es incluso curioso que a nivel de tamaño es parecida a la NES original.

Las consolas hechas con Raspberry, aunque se centren estéticamente en algunas consolas históricas, permiten emular juegos de distintas plataformas

La consola se vale de Emulation Station, por lo que realmente es capaz de correr juegos más allá de la plataforma NES. Cuenta con sus correspondientes botones de Power y Reset, puerto HDMI y dos puertos USB para conectar los mandos. No obstante, es compatible con mandos Bluetooth si no queremos usar cables.

Nintendo Switch

Otro de los grandes proyectos que se han hecho con una Raspberry Pi es una Nintendo Switch, construida completamente a mano pieza a pieza. La consola cuenta con un puerto HDMI, jack de auriculares, los mismos botones de la consola original y dos puertos USB. La consola corre Retropie, por lo que el abanico de juegos compatibles es inmenso.

Caja del tesoro con reconocimiento facial

Valiéndose de la Raspberry y una caja de madera, se logró crear una "caja del tesoro" que se desbloquea mediante reconocimiento facial. Es un invento pensado para niños ya que, a nivel de seguridad, no deja de ser una tecnología bastante limitada. No obstante, llama la atención el poder usar la Raspberry Pi para objetos más "tradicionales".

R2D2

Alguien decidió regalarle a su novia un R2D2 a partir de un juguete del robot de Star Wars y una Raspberry Pi corrieendo Rasbian. A nivel de hardware es impresionante, ya que el dispositivo cuenta con control por voz, reconocimiento facial, sensores movimiento y distancias, sonido, batería recargable y WiFi.

Al tener reconocimiento facial, el robot puede dirigirse hacia nosotros. Todo se controla por voz, es como tener un R2D2 de verdad

El robot reponde a órdenes como "mírame, míra al frente, gira a la derecha, avanza hacia delante, etc". En otras palabras, obedece nuestras órdenes y es capaz de avanzar hacia las personas, porque las reconoce. Una de las creaciones más espectaculares con Raspberry Pi.

Espejo del terror

Uno de los proyectos más curiosos del recopilatorio es un espejo "embrujado" que se vale de la Raspberry Pi para detectar movimiento mediante ultrasonidos y proyectar imágenes a través del cristal del espejo. El espejo luce completamente normal, pero se le han programado una serie de imágenes que aparecen cuando se detecta una persona cerca. Todo se ha hecho con una Raspberry Pi 3, un sensor ultrasónico y un espejo de 40 pulgadas, tras varias horas de trabajo con el software.

Pecera controlada por el propio pez

Mediante este dispositivo se ha logrado crear una pecera "a radiocontrol" controlada por el propio pez. Hay una cámara ubicada en la pecera y, analizando la imagen y posición del pez dentro de la misma, se va moviendo. Esto permite al pez "caminar" por donde el quiera, ya que la pecera se dirigirá hacia donde sus movimientos lo hagan.

Batería "por aire" en cualquier lugar

Gracias a una Raspberry Pi y dos mandos de Nintendo Wii, se ha logrado crear una batería que se puede tocar en el aire. Este invento hace que los movimientos que realizamos en el aire queden sincronizados son movimientos de batería (evidentemente esto está muy limitado). No obstante, con los botones del mando podemos configurar distintos elementos de la batería, para conseguir hasta seis sonidos diferentes por cada mando.

Mini-Rover de exploración

Las tareas de exploración de la NASA en Marte se llevan a cabo con vehículos Rover todo-terreno, capaces de explorar la superficie del planeta. Con una Raspbery han creado estos vehículos en miniatura, todo en un proyecto de código abierto. Eso sí, se indica que crear nuestro propio Rover costaría unos 2.500 dólares (ya ensamblado).

Se trata de una versión reducida del Rover Curiosity de la NASA, con suspensión y seis ruedas. Como dato curioso, los complejos sistemas láser y de reconocimiento que lleva el Rover original, han sido sustituidos por un panel LED que muestra una cara sonriente.

"Cuida de mi planta"

'Cuida de mi planta' fue un popular proyecto de Reddit en el que la gente tenía que votar si la planta era regada o no. Mediante la Raspberry se recogían datos relativos al nivel de luz solar, temperatura, humedad del suelo y demás datos, para que los usuarios pudieran tomar una decisión fundamentada. A nivel técnico no es lo más complejo del recopilatorio, pero es bastante curioso poner un proyecto de Raspberry al servicio de los usuarios de Reddit para que decidan o no lo que hacer sobre la planta.

Reproductor de audiolibros

Con una Raspberry Pi se ha logrado crear un reproductor de audiolibros que tan solo necesita un botón para funcionar. A través de una unidad USB cargamos el audiolibro que queremos reproducir dentro del dispositivo, y mediante el botón dicho audiolibro empieza a reproducirse. Un invento bastante curioso y sencillo, que se ideó para personas mayores principalmente.

Un rayo láser-alarma, como en las películas

Si has visto alguna película tipo James Bond, estarás familiarizado con los famosos sistemas de alarmas mediante láser. Mediante una Raspberry Pi se ha logrado crear un sistema de alarmas similar al de las películas de los 90. Si pisamos el láser, saltan las alarmas. El proyecto es relativamente sencillo pero bastante eficaz, ya que es muy preciso.