Xataka llega a WhatsApp: la mejor tecnología, ahora disponible en un canal en WhatsApp

¿Qué tienen en común Xataka, Bad Bunny y el Real Madrid? Que los tres tienen un canal oficial en WhatsApp. Y es que, efectivamente, desde Xataka nos complace anunciar que ya podéis uniros a nuestro canal oficial y verificado para estar al día de todo lo que sucede en el mundo de la tecnología, ciencia, motor, espacio y, de paso, posiblemente os mandemos algún que otro meme, para qué engañarse.

Para acceder a nuestro canal, simplemente tenéis que pulsar en este enlace y seguirnos. No tiene más. A partir de entonces, recibirás en la aplicación de mensajería más utilizada en nuestro país los mejores contenidos de Xataka, desde resúmenes y links a nuestros artículos y reportajes, hasta recomendaciones y trucos, pasando por imágenes en primicia de los nuevos dispositivos que recibamos y analicemos.

Sígue a Xataka en WhatsApp

Las ventajas de tener a Xataka en WhatsApp

Con nuestro canal en WhatsApp, nuestra idea es acercar al Xatakero o Xatakera que decida seguirnos lo más destacado del mundo de la tecnología, ciencia, espacio, empleo, avisos de estafas y demás categorías y temas que abordamos en Xataka. En pocas palabras: conseguir que estéis informados sin tener que salir de WhatsApp.

¿Qué podéis esperar? Además de enlaces, fotos y resúmenes de nuestros contenidos, os enviaremos recopilatorios de noticias del día y de la semana (buen momento para recordar que también tenemos una newsletter que llega todos los domingos), además de contenido nativo en forma de vídeo, galerías (pensad, por ejemplo, en una recopilación de fondos de pantalla temáticos), recomendaciones de dispositivos, películas o series para ver el finde. Todo Xataka, pero en WhatsApp.

Además, queremos aprovechar las opciones que nos da esta plataforma para que conozcáis mejor los entresijos de Xataka. Así pues, cuando hagamos un viaje para conocer algo nuevo, asistamos a un evento o estemos preparando algo, nos encantaría poder enseñaros “lo que no se ve” directamente desde WhatsApp.

No obstante, somos conscientes de que WhatsApp es una aplicación muy personal y, por ello, nos comprometemos a no hacer SPAM, a no molestar y a tener en cuenta vuestro feedback, como siempre. De hecho, si hay alguna cosa que os gustaría ver en el canal de WhatsApp, tenéis los comentarios a vuestra entera disposición para hacérnoslo llegar. ¡Nos vemos en WhatsApp!

Imagen | Xataka