Xataka Live 1x03: el día en el que descubrimos la 'beauty tech'

Volvemos con un nuevo episodio de Xataka Live, el programa que emitimos en YouTube y Facebook en el que mezclamos tecnología y entretenimiento de la mano de unos invitados de lujo y unas secciones en las que nos gusta aprender cosas nuevas o defender nuestras ideas al más puro estilo batalla de gallos.

Las apariencias engañan

Si has desvirtualizado alguna vez a alguien, es posible que la imagen que tenías de esa persona no coincida con quien te has encontrado en realidad. A mí me ha pasado conociendo a algún troll que comentaba en mis artículos o vídeos. Gente que era como Atila tras la pantalla, pero como un oso amoroso en persona. Las cosas no siempre son los que parecen.

Por ejemplo, el Black Friday, que parece cosa sólo de Internet y del comercio electrónico, es, al menos en España, un evento todavía muy tradicional: el 72% de las ventas de la semana del Black Friday se hicieron en tienda física.

En el capítulo de esta semana nos visita Jaime del Valle, CMO de L'Oréal y, obviamente, la primera pregunta que le hago es: "¿qué haces aquí?" Descubrimos que L'Oréal ha colaborado con tecnología en la Estación Espacial Internacional y que tienen un creciente negocio en el mundo del software. También, Patricia de la Torre, directora de Trendencias, me obliga a pintarme los labios de negro. Menos mal que era solo en realidad aumentada.

Javier Lacort me explicó cómo Fujifilm dio el paso a hacer cremas antiarrugas aprovechando su conocimiento del colágeno y justo después se defendió cual jabato contra su compañera de reportajes Alesya, que trajo una tostadora conectada para decirle que hacer algo "smart" no siempre es mejor. La cosa acabó con Coca Cola por el suelo.

Por otro lado, John Tones nos trajo unas cuantas distopías neoluditas que hemos visto en el cine y series de los últimos años, aunque no quiso acordarse de 'Black Mirror'.

Cómo venir de público

Cada miércoles de noviembre y hasta principios de diciembre grabamos Xataka Live con público en la Arena de Webedia, en Madrid. Puedes venir gratis y disfrutar de un buen rato, picoteo, bebida y la opción de llevarte regalos tecnológicos.

Esta tarde tenemos grabación. Si quieres venir, corre a apuntarte en este enlace porque aún queda alguna plaza y tenemos regalazos.