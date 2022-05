La Xiaomi Mi Smart Band 7 está cada vez más cerca: todo lo que sabemos sobre su nueva pulsera de actividad

Si Xiaomi cumple con su tradición de presentar una nueva pulsera cuantificadora entre el primer y el segundo trimestre del año, próximamente deberíamos presenciar el lanzamiento de la Xiaomi Mi Smart Band 7. Ante este escenario, las primeras filtraciones y rumores del supuesto nuevo wearable han empezado a aparecer.

En marzo de este año, Logger nos daba pistas sobre las características internas del dispositivo, entre las que destacaban el GPS integrado y el modo always-on. Ahora, el leaker Mukul Sharma asegura que ya ha comenzado la producción en serie de la sucesora de la Xiaomi Mi Smart Band 6, por lo que estaríamos cerca de su lanzamiento.

Xiaomi nos tiene acostumbrados a actualizar anualmente su conocidísima pulsera cuantificadora. Por lo general, la firma lanza el nuevo modelo primero en China y luego en Europa y el resto de los mercados. Lo cierto es que al momento de escribir este artículo, el dispositivo no se ha presentado en ningún país.

Sin emabrgo, según Mukul Sharma, las Xiaomi Mi Smart Band 7 que se distribuirán en varios países de Europa y Asia ya han entrado en producción. "Espera que el lanzamiento suceda pronto", dice el youtuber indio en el tweet, y asegura que la marca también está fabricando un nuevo reloj inteligente.

[Exclusive] Serial production of the Xiaomi Band 7 has started in several Eurasian countries. Expect the launch to happen soon. Additionally, a new Xiaomi Watch is also in the making.#Xiaomi #XiaomiBand7