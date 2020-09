Mobvoi TicWatch GTX: el smartwatch más barato de Mobvoi cuesta 60 euros y promete hasta una semana de autonomía

Mobvoi acaba de anunciar un reloj inteligente: el TicWatch GTX. A diferencia de otros relojes de la compañía, este dispositivo no llega con WearOS bajo el capó, sino que apuesta por un sistema operativo propietario más básico. No tiene WiFi, no tiene micrófono ni altavoz, pero aspira a ofrecer las funciones básicas de un reloj inteligente por un precio reducido.

Y es que el Mobvoi TicWatch GTX se puede comprar ya desde la web de la empresa por 59,99 euros, aunque con motivo del lanzamiento la empresa lo ha rebajado a 53,99 euros. Hechas las presentaciones, vamos a conocerlo un poquito mejor.

Ficha técnica del Mobvoi TicWatch GTX

TICWATCH GTX DIMENSIONES 48,7 x 11 mm PANTALLA TFT de 1,28 pulgadas (240 x 240 píxeles) PROCESADOR Realtek RLC8762C (40 Mhz) RAM / ALMACENAMIENTO 160 KB / 16 MB CONECTIVIDAD Bluetooth 5.0 SENSORES Ritmo cardíaco

Acelerómetro BATERÍA 200 mAh

Hasta siete días con uso regular

Hasta 10 días con modo ahorro de energía OTROS IP68

Monitorización del sueño

14 modos deportivos PRECIO 59,99 euros

Más básico (y más barato)

El reloj apuesta por un formato circular, más casual y con un acabado en metal. Tiene 48,7 mm de altura y anchura, así como un grosor de 11 milímetros. En la zona derecha tenemos dos botones físicos que servirán para interactuar con el reloj y, en la parte inferior, el sensor de ritmo cardíaco con dos LEDs verdes que medirá nuestras pulsaciones. Cabe destacar que tiene certificación IP68.

En cuanto a la pantalla, tenemos un panel TFT de 1,28 pulgadas con resolución 240 x 240 píxeles. Tendrá diferentes watchfaces preinstaladas, aunque a través de la app podremos importar cualquier imagen de nuestra galería para usarla como carátula. Es compatible con el gesto levantar para despertar y, por supuesto, es táctil.

Si echamos un vistazo al interior encontraremos un chipset RLC8762C a 40 MHz, 160 KB de memoria RAM y 16 MB de almacenamiento. No es un reloj avanzado ni pretende serlo, sino que busca ofrecer funciones básicas, véanse el control de llamadas. recibir notificaciones en la muñeca o monitorizar nuestras sesiones deportivas. Se conecta al móvil mediante una app y Bluetooth 5.0, no tiene WiFi y tampoco monta chip GPS.

Finalmente, es interesante mencionar la autonomía. Por norma general, cuanto más básico es un reloj inteligente más autonomía ofrece, y en el TicWatch GTX se cumple este patrón. En el interior del smartwatch tenemos una batería de 200 mAh que, según el fabricante, es capaz de ofrecer hasta siete días de autonomía con uso regular y 10 días con el modo ahorro de energía. La carga, por su parte, se completa en dos horas.

Versiones y precio del Mobvoi TicWatch GTX

Como indicábamos anteriormente, el Mobvoi TicWatch GTX se puede comprar desde ya a través de la web de la empresa por 59,99 euros. Solo está disponible en color negro y afirman que las unidades comenzarán a enviarse a partir del 24 de septiembre.