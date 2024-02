Honor lanzará su propio anillo inteligente. La nueva era de los wearables no ha hecho más que empezar

Algunos fabricantes independientes, con Oura a la cabeza, han protagonizado la primera etapa de los anillos inteligentes como categoría dentro del mercado de wearables. Samsung, con su anuncio en enero del Galaxy Ring (y primer vistazo en el MWC), empezó a cambiar la tendencia hacia la de los grandes fabricantes entrando en este sector.

El próximo en lanzar su anillo será Honor, según cuenta la CNBC que le reveló su CEO, George Zhao, quien explicó que es algo que ya manejan internamente y que verá la luz en el futuro.

Salud en otro factor de forma

Sin dar más detalles sobre especificaciones concretas, algo lógico en un producto que no se ha presentado todavía y para el que presumiblemente aún falta un tiempo, Zhao sí dijo que su enfoque iba a estar en nuestra salud, sumándose a la tendencia de los fabricantes que han optado por este producto.

Un anillo es un dispositivo especialmente complicado para integrar circuitería, por sus reducidas dimensiones y por su diseño en forma de circunferencia, que no deja mucho espacio ni mucho espacio plano para meter la batería, entre otros componentes.

Así y todo, no tener que ofrecer una pantalla ni un altavoz le permiten ser un tipo de producto bastante eficiente, con autonomías de varios días e incluso más de una semana.

Si le sumamos que vive pegado a nuestra piel, tenemos un dispositivo muy orientado a medir nuestro sueño, nuestra frecuencia cardíaca y nuestro nivel de oxígeno en sangre y otras métricas similares, además de usar un acelerómetro para otro tipo de detecciones.

Un anillo tiene sentido existiendo relojes porque no todo el mundo quiere un reloj inteligente en su muñeca. O bien porque prefiere llevar relojes tradicionales, o bien porque no quiere llevar reloj alguno. O porque no quiere usarlo mientras duerme, pero sí le gustaría monitorizar su sueño, o porque realiza un deporte donde el uso del reloj no es aconsejable. Muchos escenarios.

Honor lleva mucho tiempo en el mercado de los wearables, principalmente con relojes que también se enfocan en nuestra salud. Al igual que Samsung, parece que ahora expandirán su catálogo con un anillo, el próximo ring de boxeo de las grandes tecnológicas.

En Xataka | El nuevo gadget que quiere arrasar en 2024: estos son los mejores anillos inteligentes

Imagen destacada | Jaromír Kavan en Unsplash