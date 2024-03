Hay rumores de que Apple está valorando lanzar un anillo inteligente. Tiene mucho sentido, pese al Apple Watch

El rumore rumore con el anillo inteligente de Apple viene de lejos, pero en estas últimas semanas se ha fortalecido gracias a una filtración de Mark Gurman en Bloomberg, quien confirmó que es uno de los productos sobre los que Apple está trabajando —lo cual no significa que vaya a ver la luz comercial—.

Con varios productos que ya tienen un cierto recorrido, como el anillo de Oura, y la llegada de toda una Samsung a esta categoría, se abren las preguntas: ¿por qué iba a querer Apple lanzar un producto que rivaliza con el Apple Watch? Y que de hecho, lo haría a un precio seguramente menor.

Hay motivos.

Usuarios potenciales de Salud, pero no del Apple Watch

Apple tiene sus lógicos intereses en seguir fomentando la venta de su reloj. Además, en 2022 puso encima de la mesa una opción inteligente: el modelo Ultra, no tanto por cubrir el espectro de quienes necesitan algo más en cuanto a tamaño y brillo del panel, autonomía, precisión del GPS o capacidades acuáticas como a algo mucho más sencillo: sacar el máximo dinero posible de quienes están dispuestos a gastarlo.

Y hay pocas marcas tan capaces como Apple de lograr algo así. Su base de fans tiene pocas comparaciones y son quienes van a comprar lo mejor que la empresa les pueda ofrecer.

No obstante, la venta de relojes inteligentes tiene un tapón natural: el de todos aquellos que no quieren usar un reloj inteligente. O bien porque les parece demasiado informal o juvenil, o bien porque por su estilo de vida requieren un reloj tradicional, o bien porque no quieren llevar un reloj de ningún tipo.

También entran aquí quienes practican algún deporte que desaconseje el uso de relojes o quienes no conciben gastar en un reloj el dinero que cuesta un Apple Watch: por muy inteligente que sea, su vida útil es mucho más reducida que la de uno tradicional.

En ese grupo es muy posible que haya gente que sí que está interesada en las funciones del Apple Watch, principalmente las orientadas a la salud:

Seguimiento del sueño

Registro de métricas cardíacas

Uso de aplicaciones que combinan los dos puntos anteriores para usos deportivos y de recuperación física

Para ellos encajaría como un guante uno de estos anillos, pero conectado directamente con la aplicación Salud y acuñado por Apple. Presumiblemente más barato de base que el Apple Watch... y presumiblemente en varias versiones dadas por el material usado que puedan elevar la factura para quienes sí están dispuestos a gastar más.

De esta forma Apple cubriría un espectro al que hasta ahora no puede ofrecerle nada.

Entre las métricas más importantes que captura un reloj como el Apple Watch, y que a priori también podría capturar un reloj (ya lo hacen los que están en el mercado) hay tres:

Frecuencia cardíaca durante el ejercicio

Frecuencia cardíaca en reposo

Variabilidad de la frecuencia cardíaca

Esas tres son sin duda de las métricas más importantes que alguien puede utilizar para determinar su forma física y su nivel de recuperación. Hay aplicaciones para el Apple Watch dedicadas expresamente a traducir estos indicadores (especialmente los dos últimos) en un indicador de la capacidad del usuario para afrontar un esfuerzo.

Son Athlytic, Gentler Streak o FitWoody, y son ejemplos de un fenómeno incipiente para conseguir que los miles de parámetros que va registrando cada día un reloj inteligente puedan ser transformados a algo sencillo de entender y que aporte valor adicional al usuario.

Un fenómeno que también puede disparar el interés por hacerse con uno de estos anillos incluso a quienes por estilo, por precio o por desinterés por el producto en sí nunca se han planteado tener el reloj.

