Cuando el prototipo del Apple Watch era tan solo un iPod nano: así se gestó el smartwatch que domina este mercado

Ya son cinco las generaciones del Apple Watch que han llegado al mercado, y precisamente con motivo del quinto aniversario de su aparición uno de sus creadores ha compartido algunas curiosidades sobre el desarrollo de aquel modelo original.

Imran Chaudhri, que durante más de 20 años estuvo trabajando en productos como el iPhone, el iPad o el Mac en Apple, fue uno de los artífices de un reloj inteligente cuyo prototipo se montó con un iPod nano de 6ª generación.

Chaundhri dejó Apple a principios de 2017 para crear la empresa Humane, dedicada a mejorar la interacción hombre-máquina con la ayuda de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Sin embargo durante más de dos décadas trabajó para la empresa de Cupertino y entre sus proyectos más destacados estuvo el desarrollo del Apple Watch, del que compartió algunos datos en Twitter hace unos días.

a few fun facts to celebrate 5 years of #AppleWatch



here’s a photo taken of the team on launch day, that’s me in the centre. (the beard ages me but my wife @bella_bongiorno won’t let me leave home without it) pic.twitter.com/E1GufksZM1