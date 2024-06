La versión PC de 'GTA VI' no está "escrita en piedra", según Rockstar, que dicen que estarán "donde esté el consumidor"

Ante la falta de nuevas noticias oficiales sobre 'GTA VI' tras el tráiler del pasado mes de diciembre que desveló que lo tendríamos en PS5 y Xbox Series X/S, buscamos datos sobre el futuro de la franquicia de Rockstar hasta debajo las piedras. Por ejemplo, y ya que ese formato no era mencionado en el tráiler: ¿lo tendremos en PC? Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive (dueña de Rickstar) ha dado detalles sobre el tema en una entrevista en la 52nd Annual Technology, Media and Telecom Conference de TD Cowen.

Y lo que ha hecho Zelnick es no confirmar ni en una dirección ni en otra: "la falta de anuncios no es algo que esté escrito en piedra". Es decir, que no deberíamos tomar la ausencia de anuncios como una señal de nada. Y especifica: "Lo único que ocurre después de la falta de un anuncio es un anuncio, supongo, o una falta continuada de anuncios, que supongo que eso también podría ocurrir. No me parece que ninguna de las dos cosas sea inamovible".

Lo que sí aclara es que "la estrategia correcta para nuestro negocio es estar donde está el consumidor, e históricamente lo que ha hecho esta compañía es dirigirse a los consumidores allí donde estén, en cualquier plataforma que tenga sentido, a lo largo del tiempo." Es decir, que como concluye Zelnick, "se harán más anuncios a su debido tiempo".

Lo cierto es que muchos de los últimos juegos de Rockstar y Take Two han salido antes en consolas, y varios meses después, en PC. Sucedió en 'GTA IV', 'GTA V', 'LA Noire' y 'Red Dead Redemption 2', y en el caso de la quinta entrega de 'GTA', ese formato se demoró un año y medio. Así que más nos vale, de momento, esperar sentados, y no actualizar de momento nuestro PC para que aguante el monstruo tecnológico que promete ser 'GTA VI'.

Cabecera | Rockstar

En Xataka | 11 novedades que llegan a GTA según lo que hemos visto (o intuimos) del tráiler del 'GTA VI'