Usar la Xbox (casi) como un PC está más cerca: el soporte de ratón y teclado llega al navegador Microsoft Edge

No lo dicen en voz muy alta, pero en Microsoft van a dejar que usemos nuestras Xbox casi como si fueran PCs. La clave está en el soporte de ratón y teclado: ya existía en algunos juegos, pero ahora está también soportado en el navegador Microsoft Edge de la consola.

¿Qué significa eso? Que será posible usar ese navegador en la Xbox Series X prácticamente de forma idéntica a como lo haríamos delante de un PC. Editar documentos con Office 365 o Google Docs, escribir correos en Outlook o Gmail o usar la Xbox como si fuera un "Chromebook" à la Microsoft está ahora más cerca que nunca.

La Xbox Series X no solo parece un PC: también podría convertirse en uno, al menos en parte, gracias a ese soporte de ratón y teclado que ahora gana enteros. Lo hace en el navegador Microsoft Edge, que se ha convertido en un desarrollo realmente popular desde que en Redmond dieron el salto y se basaron en Chromium.

Poder usar este navegador en la consola y hacerlo además con ratón y teclado da nuevas posibilidades (¡como jugar a Stadia desde la Xbox!), sobre todo si tenemos la consola conectada a un monitor y cerca de estos periféricos. Si es así, utilizarla para aprovechar todo tipo de servicios web directamente desde la consola será casi igual que si lo hiciéramos desde un PC convencional.

Esta noticia hace que la consola se comporte en algo parecido a un Chromebook, pero que en lugar de tener como centro el navegador Chrome de Google tenga Microsoft Edge como pilar de ese "navegador como sistema operativo".

Son muchas las cosas que ya podemos hacer desde el navegador: escuchar música o ver películas y series, conectarnos a un chat de trabajo vía Slack (o a uno de juegos vía Discord, por ejemplo) y escribir contenidos en sitios web como Xataka se hacen desde un navegador.

🚨 Microsoft Edge on Xbox now has full keyboard + mouse support 🚨 pic.twitter.com/ySUbFKjXoT