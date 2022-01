Las tres próximas entregas de 'Call of Duty' estarán disponibles en Xbox y PlayStation, según Bloomberg

La adquisición de Activision por parte de Microsoft hizo que muchos usuarios de PlayStation temblaran. ¿Qué pasa con mi 'Call of Duty', me lo van a quitar? Pues no: los jugadores de la 'Play' pueden estar tranquilos.

Según Bloomberg, en Activision se han comprometido a que las tres próximas entregas de 'Call of Duty' lleguen tanto a la Xbox como a la PlayStation. Es una noticia importante que demuestra que al menos durante un tiempo esta franquicia no será exclusiva de Xbox o PC tras la gigantesca adquisición empresarial de Microsoft.

De momento 'Call of Duty' no serán exclusivo de Xbox y PC

Phil Spencer, CEO de Microsoft, ya había adelantado que en Redmond tenían la intención de "mantener 'Call of Duty' en la PlayStation" y de respetar los acuerdos existentes, y ahora parece que esa promesa se cumplirá.

Los próximos juegos de la franquicia 'Call of Duty' que llegarán a la PlayStation serán una nueva entrega de 'Modern Warfare' de Infinity Ward en 2022, el próximo 'Call of Duty' de Treyarch y una "nueva iteración planificada" de esa versión 'battle royale' que es 'Call of Duty: Warzone'.

Esa promesa de Activision y Microsoft podría no ser del todo significativa: el acuerdo entre ambas compañías debería cerrarse y eso podría tardar más de un año en ocurrir: se espera que lo haga dentro del año fiscal 2023 de Microsoft, que concluye el 30 de junio de ese año.

De cerrarse, eso sí, el futuro de la franquicia 'Call of Duty' más allá de esos tres títulos está por ver: en Microsoft ya han dejado claro que algunos de sus próximos grandes títulos —como 'Starfield'— solo estarán disponibles para Xbox y PC, pero aquí hay muchas aristas que pulir y será interesante ver cómo se desarrollan los acontecimientos.