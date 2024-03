Tráiler de ‘Marvel Rivals’: Marvel quiere redimirse con este shooter por equipos al más puro estilo de ‘Overwatch’

En el mundo de los videojuegos no abundan los títulos que nos permiten encarnar a nuestros superhéroes favoritos, aunque en los últimos tiempos hemos visto aparecer propuestas como 'Marvel's Avengers' y 'Suicide Squad: Kill the Justice League’, que no han conseguido labrarse una reputación destacada entre el público y la crítica.

Marvel tiene una nueva oportunidad para hacer la diferencia con el nuevo ‘Marvel Rivals’ anunciado este miércoles. Estamos frente a un shooter por equipos 6v6 que se presenta como una especie de ‘Overwatch’, pero con casi una veintena de personajes de ‘Vengadores’, ‘Guardianes de la Galaxia’, ‘X-Men’, entre otras piezas del famoso Multiverso.

¿Cómo es el nuevo juego de Marvel?

Estamos frente a una propuesta que nos invitará a reunir un escuadrón de superhéroes y villanos. Como decimos, tendremos a nuestra disposición varios personajes del Multiverso de Marvel, pero podemos mencionar algunos como Black Panther, Spider-Man, Magneto y Magik, que estarán disponibles en la beta cerrada de mayo.

La idea es que los personajes puedan combinar sus poderes para lograr un efecto más devastador. Por ejemplo, podremos lanzar un ataque de láser de raíces gracias Guardianes de la Galaxia, Groot y Rocket Raccoon. Como podemos ver en el tráiler, Iron Man puede beneficiarse de los poderes de Hulk para atacar con un rayo verde.

El equipo que tenga entre sus miembros a Doctor Strange podrá moverse rápidamente entre un punto y otro del mapa gracias a los portales que podrá abrir este personaje. Y quienes tengan a Loki podrán tener, literalmente, cualquier otro personaje por su habilidad de cambiar de apariencia. El componente colaborativo parece muy importante.

‘Marvel Rivals’ también nos promete disfrutar de una amplia variedad de escenarios, que van desde Asgard hasta el Tokio de 2099. Escenarios que, por cierto, padecerán el impacto de las batallas y podrán ser alterados por las mismas. “¡Los jugadores encontrarán innumerables formas de utilizar el entorno para reclamar la victoria!”, dice Marvel.

¿Cuándo estará disponible ‘Marvel Rivals’?

El nuevo juego de Marvel está siendo desarrollado por NetEase, una compañía china cuyo equipo ha trabajado en títulos de franquicias importantes como ‘Call of Duty’ y ‘Battlefield’.

En este momento no hay una fecha de lanzamiento definida, pero sí la posibilidad de apuntarse a través de un formulario a una beta cerrada que estará disponible a partir de mayo de este año.

Cabe señalar que ‘Marvel Rivals’ será gratuito y estará disponible para PC. Toca esperar para saber si este juego estará realmente a la altura. Por el momento, el tráiler nos brinda esperanzas

Imágenes | Marvel

