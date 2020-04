El trailer de 'Assassin's Creed Valhalla' garantiza cruda violencia vikinga para el próximo juego de la serie, que llegará a finales de año

Tres años hace de la renovación total de la franquicia 'Assassin's Creed' que Ubi Soft llevó a cabo en 'Origins', introduciendo elementos abiertamente sobrenaturales y maravillosos, e inyectando mecánicas roleras en lo que inicialmente nació como un sandbox de exploración, aventura y sigilo. 'Valhalla', cuyo título y ambientación se desveló ayer con un directo de varias horas en el que BossLogic ilustró un cartel-teaser para el juego, parece que seguirá derroteros similares.

Con el trailer que presenta hoy UbiSoft, comenzamos a conocer más a fondo a los protagonistas de esta historia. El héroe es Eivor, un vikingo implacable que se enfrenta a los enemigos de su pueblo, en este caso el reino de los viles ingleses, al más puro estilo de los suyos. Esto garantiza que este 'Assassin's Creed Valhalla' será, con toda probabilidad, el juego más violento de la franquicia, o al menos el que tendrá unas batallas más crudas.

Nuevas mecánicas para la furia vikinga

Ubi Soft promete para este juego que no solo nos encontraremos con elementos familiares en la saga (un cuervo sustituyendo al águila que siempre acompaña a los héroes de la serie para llevar a cabo exploraciones aéreas, o navegación -en este caso a bordo de los drakkar-), sino que se han mejorado algunas mecánicas. Por ejemplo, por primera vez se podrán blandir armas pesadas a dos manos, y el combate se ha modificado por completo. La galería de enemigos será también más poderosa y variada que nunca.

El juego llegará a finales de este año para Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia y PC (en exclusiva en Epic Games Store y Ubisoft Store). También se ha anunciado una misión llamada 'The Way of the Berserker', exclusiva para prereservas.