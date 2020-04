Ubisoft desvela 'Assassin’s Creed Valhalla', la nueva entrega de la saga, ambientada en la civilización vikinga

Los rumores llevaban azotando las redes como la cabalgata de las Valkirias desde principios de año, cuando diversas filtraciones fueron confirmando la ambientación vikinga del nuevo Assassin's Creed. Lo cierto es que, si bien no el título, sí la ambientación nórdica ya se anticipaban desde principios del año pasado, con alguna pista que se dejaba caer en el transcurso de 'The Division 2'. También llegaron a filtrarse posibles nombres de dos ediciones especiales del juego, Mjolnir y Valhalla, que finalmente acabó siendo el título definitivo.

Hoy los rumores se han catapultado debido al anuncio de Ubisoft China de que haría una presentación a las ocho de la tarde (las dos, hora española). La confirmación de la ambientación en la mitología nórdica refuerza las tendencias de los dos últimos juegos de la saga. Por un lado, se insiste en los temas mitológicos que ya empezaron en 'AC: Odyssey' (y en la expansión de 'AC: Origins' 'The Curse of the Pharaohs'), así como en explorar los mismos orígenes de la civilización en distintos puntos del globo. Grecia en 'Odyssey', Egipto en 'Origins' y ahora el mundo vikingo.

Un instante de la presentación de BossLogic.

La presentación ha estado a cargo del artista gráfico australiano BossLogic, famoso por sus manipulaciones de castings falsos para franquicias cinematográficas de éxito, lo que le ha llevado a hacer carteles de ediciones especiales para Marvel y DC. En un directo a través de distintas redes sociales ha creado desde cero una ilustración del nuevo 'Assassin's Creed', a base de retoque fotográfico y collage ultrarrealista, en un evento que ha durado más de seis horas. Todo ello con una selección de bandas sonoras de distintos juegos de la serie como telón de fondo.

Ubisoft desvelará el primer trailer oficial del juego el próximo 30 de abril a las 17:00 CEST. Es decir, mañana a las cinco de la tarde en horario español. Es cuando conoceremos más detalles del juego y veremos las primeras imágenes y ambientación de el próximo título de Assasin's Creed.

Al Valhalla que vamos

Aún no se conoce ningún dato específico sobre el juego, pero los rumores hablan de una aventura de ambientación vikinga y donde se podrán explorar reinos relevantes de la época, como Dinamarca, Suecia, Noruega y parte de Inglaterra. Se retomarán las mecánicas roleras de 'Origins' y 'Odyssey' que tienen dividido al público tradicional de la serie, que ha protagonizado alguna tangana por este motivo en el chat que acompañaba el streaming de BossLogic.

También se ha hablado de una renovación de las mecánicas relativas a la navegación, uno de los aspectos más celebrados de 'Assassin's Creed IV: Black Flag'. Todo ello son, de momento, rumores, y habrá que esperar a una confirmación oficial de UbiSoft para empezar a conocer detalles concretos. Esta confirmación la tendremos en forma de trailer durante el día de mañana a las 17:00 de la tarde en horario español.