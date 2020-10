Vuelve el Amiga 500: Retro Games anuncia con un teaser su próxima réplica de microordenador clásico tras el Commodore 64 y el Vic20

Muy similar al teclado de la imagen podría ser el próximo y muy ambicioso lanzamiento de Retro Games Ltd., la compañía británica que arrancó hace unos años de forma muy modesta con el ya mítico C64 Direct-to-TV, un joystick de Commodore 64 que permitía, conectado directamente al televisor, jugar a 30 títulos clásicos del popular microordenador de los ochenta. Su siguiente paso fue el The C64 Mini, una réplica en miniatura del ordenador de 8 bits con su propio mando.

Otro salto en ambición llegó con The C64, que prefijó ya la línea en la que se moverían futuros lanzamientos: una réplica 1:1 del ordenador original, con teclas funcionales, entrada de USB para ejecutar ROMs de juegos y un joystick de calidad superior al de la versión mini. Su nuevo producto, el TheVic20, a punto de llegar a quienes hicieron su compra anticipada, replica del mismo modo y al tamaño original el ordenador que antecedió en las tiendas al Commodore 64.

Ahora, Retro Games Ltd. anuncia un nuevo ordenador. Lo hace con un teaser que nos cita en 2021, y con una misteriosa silueta que cualquier aficionado a la línea Commodore identificará sin dificultad. Se trata de un Amiga 500, que si ha sido replicado tal cual como los Commodore 64 y Vic 20 que se le anticiparon, ha debido suponer un pequeño desafío técnico. Aunque Retro Games Ltd. no ha dado una confirmación oficial de la aparición del producto, la pista sobre su existencia está clara: esa silueta es inconundible, como demostraba un fan.

El monstruo de 16 bits

Adelantando por la izquierda a su coetáneo Atari ST, el Amiga 500 fue la gran bestia de los microordenadores de 16 bits. En términos de juegos, el prodigioso salto que dio en términos de gráficos y sonido con respeto al Commodore 64 fue espectacular. En clave de humor (fue un post del Día de los Inocentes) nos lo explicaba nuestro compañero Javier Pastor en este memorable artículo sobre las propiedades del Amiga y sus prometedores -y algo excesivos, según el post- 16 bits de arrolladora potencia

Con un procesador Motorola 68000 a 7,09 MHz y 512 kbytes de memoria RAM, Amiga fue un auténtico golpe en la mesa por parte de Commodore, y supuso la llegada ya definitiva, también en los ordenadores "para jugar", de elementos como el ratón o el monitor. Si Retro Games sigue haciendo caso a las sugerencias de los usuarios para introducir más y más mejoras a sus réplicas y se han esforzado en cosas como emular el AmigaOS (con el que podría haber problemas con la licencia) o el ratón, puede que estemos ante un salto de gigante para los mock-ups de este tipo.