Lo reconozco: juego en PC pero algunas veces lo hago usando un mando de consola, y eso está bien

Desde siempre he sido jugador de consola. De PlayStation, para ser exactos. En mi casa han entrado la PS1, la PS2, la PS3, la PS4 y posiblemente entre la PS5 cuando salga a finales de año. Siempre, siempre, siempre, he jugado en consolas y, por ende, con mando. No ha sido hasta hace relativamente poco que me he pasado al PC. Como he contado en alguna que otra ocasión en Xataka, he renovado el ordenador por completo para jugar en ultra a 60 FPS como mínimo y, de hecho, me he rejugado títulos que ya me había pasado en consolas, como 'The Witcher III' o 'Jedi Fallen Order' (con este estoy todavía en ello). ¿Y sabéis qué? Que jugar con teclado y ratón mola, pero también mola hacerlo con mando.

En el mundo del gaming hay una batalla entre aquellos que defienden el teclado y el ratón y aquellos que defienden a muerte el mando. Gran parte de la discusión pivota alrededor del juego cruzado, ya que las versiones de consola suelen tener una ayuda de apuntado para compensar la pérdida de precisión con respecto al ratón. 'Fortnite', por ejemplo, es uno de ellos. Pero más allá de eso, creo que hay un poco de disonancia cognitiva en todo este asunto. "Si tengo un PC tengo que jugar con teclado y ratón porque es lo que hacen los que juegan en PC", para que nos entendamos. Yo creo que no, yo creo que es sano jugar con mando a algunos juegos y no pasa nada por tener un ordenador de 4.000 euros y jugar con el mando, de verdad, está bien.

El mando mola (algunas veces)

Esta es la misma batalla de siempre. Cada uno defenderá aquello a lo que esté acostumbrado y cada postura tendrá su parte de razón. Desde mi punto de vista, jugar con el mando es más cómodo y fácil, ya que no tienes que controlar dos periféricos de forma simultánea y todos los botones son accesibles fácilmente. Cualquiera que haya jugado al mismo juego con mando y con teclado y ratón sabrá que, sobre todo al principio, cuesta hacerse a los controles, porque ahora resulta que las granadas no las tiras con "L2", sino con la "G", y que no te agachas con el círculo, sino con la "C" o con "Ctrl".

Por otro lado, a mí el mando me parece mucho menos preciso. Hay excepciones, por supuesto, ya que el Steam Controller no se portaba nada mal en ese sentido, pero para según qué juegos (shooter y títulos competitivos, básicamente), es complicado que un mando iguale en precisión a un buen teclado y un buen ratón (porque esa es otra, hay teclados y teclados y hay ratones y ratones). También creo que es más sencillo jugar a juegos de estrategia usando el ratón, por ejemplo, a 'Civilization VI'. Luego está el asunto de la latencia de un mando inalámbrico o de un teclado y ratón cableado, pero son cosas menores y demasiado específicas.

Ambos periféricos (vamos a meter teclado y ratón en un solo pack) funcionan mejor o peor en función del juego, y está bien que usemos el que mejor nos venga en función de la situación. Yo, por ejemplo, me juego los títulos de un solo jugador e historia con el mando porque me parece más cómodo. Me pongo cómodo en la silla, enchufo el mando al ordenador y juego tranquilamente. Este tipo de juegos no requieren de estar prestando mucha atención a la pantalla, como sí sucede en los shooters, a los que voy ahora, y al menos yo los disfruto más con mando. Hablo de juegos de historia como podría hablar de peleas, de conducción , de exploración o plataformas.

Sin embargo, en shooters no se me ocurriría jugar con mando nunca. Para mí, la experiencia de jugar con teclado y ratón a jugar con mando es la noche y el día. El teclado y el ratón son más precisos, algo que ayuda a apuntar mejor y desenvolverte mejor en la partida. 'Call of Duty', 'Battlefield', 'Fortnite' o 'PUBG', por ejemplo, son juegos que piden a gritos ser jugados con teclado y ratón. Sí, es verdad que el juego cruzado algunas veces no gusta a todos y que alguien que juegue con mando y ayuda de apuntado puede llegar a desesperar al que juegue con teclado y ratón, pero eso no es una cuestión del periférico, sino de las opciones del juego. ¿Juntar a personas que jueguen con mando solo con personas que jueguen con mando, y lo mismo con teclado y ratón? Yo a favor.

Al final, todo redunda en usar lo que nos resulte más cómodo. Creo que discutir sobre si es mejor un mando o el teclado y el ratón es como discutir si es mejor la tortilla con cebolla o sin cebolla (check) o el Colacao con grumos (check) o sin grumos. Cada uno tiene sus gustos y juega a lo que quiere jugar, y está bien si quieres jugar a 'Call of Duty' con tu mando de Xbox o si disfrutas partiéndote la cara contra Vegeta en 'Dragon Ball: Kakarot' usando el teclado y el ratón. Lo importante, al final, es disfrutar y pasarlo bien, aunque todo sea dicho: llegar a Global Elite en 'Counter Strike' usando el mando va a estar complicado.