'Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo' ya tiene remake oficial con trailer y fecha de lanzamiento

En las últimas horas se ha celebrado el Ubisoft Forward, evento en el que la compañía ha anunciado sus novedades de cara a los próximos meses. De entre todas estas, quizás una de las que más ruido ha hecho sea la vuelta de 'Prince of Persia'. El legendario juego vuelve en forma de remake en 2021 y Ubisoft ya ha presentado un trailer oficial en el que podemos ver su aspecto.

Previamente se había filtrado algunos detalles y se rumoreaba durante tiempo la llegada de un posible remake. Finalmente así ha sido, Ubisoft ha anunciado que están trabajando en una nueva versión del título con mejores gráficos y algunas características extra. Además, incluirán también el juego original de 1989 dentro del remake a modo de logro desbloqueable.

Ubisoft explica que el nuevo juego incluirá nuevas características como por ejemplo la posibilidad de autoapuntar a los enemigos. Los detalles de este remake son bastante escasos de momento, aunque Ubisoft dice que contará con "combates y acertijos actualizados, así como nuevas imágenes, ángulos de cámara y actuaciones capturadas".

Cuando 'Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo' se lanzó por primera vez en 2003 fue el inicio de la trilogía a la que le siguió 'Prince of Persia: El Alma del Guerrero' y 'Prince of Persia: Las Dos Coronas'. ¿Tendremos en esta ocasión remake también de estos siguientes títulos? Cuestión de ver el beneficio que le da a Ubisoft el primero de los títulos.

Fecha y disponibilidad de 'Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo'

'Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo' llegará el próximo 21 de enero de 2021. A pesar de que llegará ya con las consolas de nueva generación en el mercado, el juego es para PlayStation 4, Xbox One y PC. Su precio sera de 39,99 euros y ya se puede reservar en la Ubisoft Store.

Un detalle a tener en cuenta es que para aquellos que lo reserven ya podrán adquirirlo con algunas características adicionales como el traje original del protagonista, armas de la versión original o un filtro visual para que se parezca más al original.

Vía | Vida Extra