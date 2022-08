'Overwatch', que ha sido muy criticado por sus loot boxes, anuncia que dejará de venderlas este mismo mes

Si algo se le ha criticado a 'Overwatch' a lo largo de su recorrido ha sido su uso de loot boxes. El título de Activision-Blizzard ha sido uno de los máximos exponentes de este sistema de monetización que tantas críticas ha recibido a lo largo de los años. Precisamente por eso es llamativo que vayan a dejar de venderse.

Así lo ha comunicado Activision-Blizzard en el anuncio del Overwatch Anniversy Remix Vol.3. En dicha publicación, la compañía afirma que "las cajas de botín dejarán de estar a la venta una vez finalizado el evento Anniversary Remix Vol. 3 el 30 de agosto. Sin embargo, podrás seguir ganando cajas de botín estándar después del final del evento". Dichas cajas se abrirán automáticamente antes del lanzamiento de 'Overwatch 2'.

De loot boxes a battle pass y tiro porque me toca

Tiene sentido que 'Overwatch' haya decidido deshacerse de las cajas de botín. Es cierto que es una decisión que llega tarde, tanto que llega apenas unos meses antes del lanzamiento de 'Overwatch 2', pero eso no quita que tenga sentido. ¿Por qué? Porque 'Overwatch 2' no va a tener cajas de botín.

En su lugar, Activision-Blizzard va a apostar por los pases de batalla en dos modalidades: gratuito y de pago. Con el gratuito conseguiremos algunos elementos, mientras que con el de pago conseguiremos muchos más objetos. Será así como se monetice el juego que, recordemos, será free to play.

Aquellos que tengan cajas de botín sin abrir verán como estas se abren automáticamente antes del lanzamiento de 'Overwatch 2' y que los ítems contenidos en ellas se añaden a su inventario. El contenido del juego que ya estuviera en nuestro poder, créditos incluidos, también se transferirán. No obstante, habrá un nuevo tipo de divisa principal, por lo que la moneda antigua solo se podrá usar para comprar ciertos artículos.

Cabe destacar que 'Overwatch 2' no será un juego aparte, sino que sustituirá al anterior. El título estará disponible en old gen y next gen, así como en Nintendo Switch y PC y se lanzará el 4 de octubre.