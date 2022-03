El nuevo juego de los Cazafantasmas incluye una sorpresa bastante divertida: podrás jugar a ser el fantasma

La carrera de Los Cazafantasmas en los videojuegos no es nada despreciable: al interesante juego original de la película, programado para 8 bits por el mítico David Crane, se suman puntuales adaptaciones de las series de animación y, en 2009, el muy notable 'Ghostbusters: The Videogame', con guión de los originales Dan Aykroyd y Harold Ramis y participación de todo el reparto original y remasterizado en la pasada generación. Este era, a todos los efectos, una secuela muy competente de las dos primeras películas.

Ahora, con una nueva película recién estrenada, la irregular 'Cazafantasmas: Más allá', el equipo anti-plagas fantasmales vuelve a estar de moda, y tienen nuevo videojuego, 'Ghostbusters: Spirits Unleashed', que viene con trailer. Lo desarrollan desde Illfonic, creadores de otros juegos basados en otras franquicias míticas del fantástico de los ochenta, 'Friday the 13th: The Game' y 'Predator: Hunting Grounds', que cuentan con mecánicas similares. En este caso, será un competitivo asimétrico de cuatro contra uno. Es decir, cuatro cazafantasmas contra un fantasma. Desde Illfonic afirman que han querido hacer un juego no violento y para todas las edades, con partidas accesibles y de un máximo de 10 minutos.

Atrápame a ese fantasma

Como buen juego de los Cazafantasmas, podemos esperar una buena cantidad de fan-service: mochilas de protones, fusiles de partículas, trampas, el Ecto-1, el medidor PKE (entre otras nuevas armas desbloqueables), todo en primera persona y en los entornos neyorquinos que popularizaron las primeras películas. Las novedades vienen con el jugador que hace de fantasma, que podrán mover objetos, teletransportarse con portales y, por supuesto, moquear a discreción.

Además, tenemos a varios actores de las películas poniendo voz a sus personajes. Nadie esperaba a Bill Murray (ni a Harold Ramis, obviamente), pero sí tenemos a Winston (Ernie Hudson) y Ray (Dan Aykroyd), ambos recuperando los papeles de 'Más allá': uno como hombre de negocios, otro como librero ocultista. De hecho, tendremos oportunidad de hojear la legendaria Guía de Espíritus Tobin. El juego aún no tiene fecha confirmada, pero llegará este año a PlayStation 4 y 5, PC, Xbox One y Xbox Series X / S.