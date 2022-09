Nintendo Direct: estas han sido las ocho grandes novedades para los próximos meses en Switch

El nuevo Nintendo Direct ha presentado novedades muy jugosas para su consola híbrida en todo lo que queda de 2022 y parte de 2023. Franquicias míticas que vuelven, unos cuantos indies, géneros de los que la consola cultiva con tesón... una avalancha de propuestas que hacen única la estrategia de Nintendo, y que ha culminado con el esperadísimo anuncio de fecha y título para el nuevo 'Zelda'.

Fire Emblem Engage

El próximo 20 de enero llega la nueva entrega de 'Fire Emblem', con un regreso a la jugabilidad tradicional de batallas por turnos con elevado componente estratégico. El trailer presentado ha sido generoso en términos de mostrar mecánicas, así que hemos podido comprobar que de nuevo habrá escenarios con casillas para desplazar a los personajes y que volverá Marth, uno de los iconos de la saga.

It Takes Two

El fabuloso juego de acción y plataformas cooperativo y que nos reduce de tamaño junto a un compañero para intentar volver juntos a su estado humano ya tiene versión para Switch. Promete partidas cooperativas para dos consolas en local u online, y llega el 4 de noviembre a la consola de Nintendo.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse

A principios de 2023 llega este remake de la cuarta entrega de la franquicia, que hizo historia en 2008 al ser la primera de la serie en aparecer para una consola Nintendo. Desde 2015 no tenemos nuevas entregas de la franquicia de cazar fantasmas a golpe de instantánea fotográfica, así que esta historia en la que nuestra heroína vuelve a la misteriosa isla donde perdió la memoria es cita obligada para amantes del survival horror suave, sobre todo teniendo en cuenta que el título original de Wii nunca salió de Japón.

Octopath Traveller II

Ocho nuevos viajeros protagonizan esta flamante secuela del éxito sorpresa de Square Enix que está previsto para el 24 febrero. Cada uno de ellos, como va detallando el trailer, tiene sus correspondientes características y, sobre todo, una historia independiente que iremos conociendo según aprendemos a hacerlos combatir. Estética old-school deliciosa para un juego obligado para los devotos del rol clásico.

Goldeneye para Nintendo 64

Los usuarios del Paquete de Expansión de Nintendo Switch Online han recibido una buena cantidad de juegos de N64 que irán llegando entre lo que queda de 2022 y principios de 2023. Son 'Pilotwings 64', 'Mario Party' y sus dos primeras secuelas, 'Pokémon Stadium' y su segunda parte, '1080 Snowboarding' y 'Excitebike 64'. Y como colofón, y sin fecha aún, el gran clásico de la consola: 'Goldeneye', que tendrá multijugador online y que coincide con el anuncio de Rare de que el juego remasterizado en 4K llegará próximamente también a Game Pass.

Pikmin 4

Shigeru Miyamoto ha hecho su inevitable aparición en el Nintendo Direct para hacer algunos anuncios: que la película de Mario llegará en primavera, que se lo está pasando pipa con el juego para móviles 'Pikmin Bloom' y que habrá 'Pikmin 4'. De momento no hay más detalles sobre el mismo más allá de que descenderemos a ras de suelo para acompañar desde su misma perspectiva a los Pikmin.

Kirby's Return to Dreamland Deluxe

Y más remakes de Wii: el 24 febrero llega este juego, nueva versión del título del glotón oficial de Nintendo que en Europa se llamó simplemente 'Kirby's Adventure' hace ya algo más de diez años. Un plataformas de acción rebosante de minijuegos y en el que se podrá colaborar con hasta tres amigos, cada uno con poderes diferenciados y controlando a personajes clave de la franquicia.

'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'

Un título definitivo y una fecha (12 de mayo de 2023) para uno de los juegos más esperados de la plataforma. La secuela de 'Breath of the Wild', quizás el mejor juego del catálogo de la híbrida de Nintendo aún no ha desvelado nada sobre su argumento, pero de momento ya hemos visto que la verticalidad va a tener una importancia clave en la aventura.