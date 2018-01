Netflix (aún) no llegará a Nintendo Switch, y no es la única: retrasos en las apps de streaming de la consola

Netflix le echó un jarro de agua fría a los usuarios de Nintendo Switch, asegurando hace un par de días por medio de su cuenta de atención al cliente de Twitter que no tenía planes de llegar a la consola de Nintendo. Pero pocas horas después, la plataforma de streaming se retractaba de esas palabras borrando el tuit donde lo habían dicho, y aclarando que todavía están en negociaciones con Nintendo para su llegada a la consola híbrida de los japoneses.

Por lo tanto, estamos ante buenas noticias a medias. Sí, es verdad que la marcha atrás de Netflix mantiene la posibilidad de que llegue a la consola de Nintendo. Pero viendo la declaración inicial, parece evidente que en el mejor de los casos todavía tendremos que esperar algún tiempo para que este movimiento termine de materializarse, si lo hace.

Correction: We are still exploring the opportunity with Nintendo, but don't have definitive plans to share at this time. The incorrect original tweet has been removed. — Netflix CS (@Netflixhelps) 15 de enero de 2018

"Corrección: Todavía estamos explorando la oportunidad con Nintendo, pero no tenemos planes definitivos para compartir en este momento", podemos leer en el tuit con el que el servicio de atención al cliente de Netflix matizaba hace unas horas las declaraciones anteriores. "El incorrecto tweet original ha sido eliminado".

Tuit original de Netflix diciendo que no tenían planes para Switch.

Estamos ante una situación más que confusa. Con las primeras declaraciones daba la sensación de que las negociaciones entre ambas empresas habían dado un paso atrás, mientras que tras la corrección parece que las negociaciones siguen adelante, aunque seguimos sin saber su situación exacta.

Hace unos meses, surgieron rumores de que un supuesto representante de Netflix parecía haber asegurado que su aplicación ya estaba desarrollada y preparada para la Switch, y que estaban a la espera de que Nintendo les diera luz verde. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada, y no tenemos ni idea si es por problemas técnicos o por decisión explícita de la gran N.

¿Qué pasa con el streaming en la Switch?

Tras el lanzamiento de la consola, desde Nintendo enseguida aseguraron que sí tenían previsto implementar servicios de streaming en la Switch. Sin embargo, ha tenido que pasar casi todo un año completo para que el primero de estos servicios llegase el pasado noviembre, se trató de Hulu, y ni siquiera es un lanzamiento internacional sino que se limita a Estados Unidos.

¿Pero por qué tanta espera? Tal y como dijo el propio Julian Eggebrecht, presidente de Factor 5 y vicepresidente de tecnología de Hulu, si el servicio de streaming no estuvo disponible el día del lanzamiento se debió tanto a decisiones técnicas como políticas de Nintendo. Vamos, que ellos estaban preparados, pero Nintendo prefirió esperar más de medio año.

"Por un lado querían enfocarse por completo en que fuese un sistema centrado en el juego, y, en segundo lugar, realmente solo podían proporcionar la funcionalidad técnica básica necesaria con el objetivo de hacer los mejores juegos en esta nueva consola", explicó Eggebrecht tras lanzar finalmente Hulu en noviembre del 2017.

"Es más, una de las cosas que hacía falta hasta hace poco era un pequeño encriptado que lamentablemente la mayoría de los servicios de video profesional necesitan, y una vez que lo pudimos conseguir, fue sencillísimo hacer que todo funcionara", explicó también. "Se podían ver streamings y la mayor parte de la tecnología ya la habíamos hecho hace bastante tiempo".

Así pues, según los responsables de esta plataforma, la razón por la que no hubo servicios de streaming en la Switch se debió a una decisión de Nintendo. Al parecer, la empresa prefirió centrarse en mostrar las capacidades de juego de su nueva videoconsola, por lo que decidió no confundir a los usuarios añadiendo más funciones.

Por otra parte, parece que los retrasos desde entonces se han debido a los retos tecnológicos a los que se está enfrentando Nintendo con su nueva consola. Faltaban piezas claves como un sistema de cifrado, y una vez Nintendo lo implementó le puso las cosas más fáciles a las plataformas de streaming.

Sin embargo, sobre qué puede estar pasando entre la gran N y el resto de plataformas no tenemos más información oficial. Quizá sea porque Nintendo no quiere ofrecer alguna de las funciones de estos servicios, o simplemente porque al software o hardware aún le faltan algunos detalles a mejorar. No hay declaraciones oficiales, por lo que es de esperar que no sepamos a ciencia cierta qué ha pasado hasta que no se lancen los servicios... si es que llegan.

En cualquier caso, no es de extrañar que Nintendo esté teniendo problemas, pues en la Switch está queriendo implementar tecnologías que no ha utilizado anteriormente en otras consolas. Como por ejemplo su prometido servicio online de pago. Estaba previsto para otoño del año pasado, pero se retrasó a este año, y las últimas informaciones hablan de que podría no llegar hasta otoño del 2018.

