Naughty Dog está trabajando en un remake del primer 'The Last of Us' para PS5, aseguran desde Bloomberg

'The Last of Us' fue uno de los grandes bombazos de PlayStation 3, hasta el punto de que se lanzó una remasterización para PS4 y una secuela. La saga desarrollada por Naughty Dog ha sido todo un éxito y Sony, que compró el estudio en 2001, parece seguir teniendo planes para el juego.

Y es que, según adelantan desde Bloomberg, Naughty Dog está trabajando en un remake del 'The Last of Us' original para PlayStation 5. La información, evidentemente, no es oficial y, por supuesto, conviene cogerla siempre con pinzas. Por el momento, no está confirmado que vaya a haber un remake de 'The Last of Us' para la nueva consola de Sony.

Retomar franquicias de éxito

Aparentemente, la idea de este remake tiene su origen en Virtual Art Service Group, el estudio fundado por Michael Mumbauer en 2007 que colabora con Sony a la hora de rematar los juegos de otros estudios. Según Jason Schreier, Mumbauer reclutó a unas 30 personas para crear una nueva unidad de desarrollo dentro de Sony con el objetivo de "ampliar algunas de las franquicias más exitosas".

La idea, explica Schreier, era presentarle a Sony un juego que fuese bien recibido por la cúpula directiva. La forma más sencilla de hacerlo era no tomar riesgos y reducir los gastos en la medida de lo posible haciendo remakes. En un primer momento se barajó la posibilidad de hacer un remake de 'Uncharted', pero dada su complejidad se optó por 'The Last of Us'. Precisamente en ese momento, Naughty Dog estaba trabajando ya en la secuela de la saga.

Sony, sin embargo, nunca reconoció la existencia de este equipo ni lo habría financiado. Afirma Schreier que Sony aprobó el proyecto, código clave T1X, y que, a pesar de las dificultades, el equipo había conseguido rediseñar una parte del juego para la primavera de 2019.

Y entonces llegó Hermen Lust, ex director de Guerrilla Games (también propiedad de Sony), que fue nombrado director de los estudios mundiales de PlayStation hace dos años. Lust no estaba muy convencido del remake debido al coste de su desarrollo, algo aparentemente derivado de estar siendo desarrollado en un nuevo motor gráfico para PlayStation 5.

Así pues, el equipo de Mumbauer fue reclamado para ayudar en el desarrollo de 'The Last of Us II'. Cuando el juego se terminó, Sony dijo que algunas personas de Naughty Dog ayudarían con T1X (el remake, recordemos), lo que supuso el principio del fin de la autonomía del equipo de Mumbauer, que veía cómo Naughty Dog, poco a poco tomaba el control del remake, que actualmente se encuentra en sus manos.

