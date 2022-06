Naughty Dog dice que el multi de 'The Last of Us' está quedando tan bien que se ha convertido en un juego independiente

El estudio de estadounidense Naughty Dog ha brindado algunos detalles de sus proyectos en el Summer Game Fest 2022. Por un lado, Neil Druckmann, el director de 'The Last of Us Parte II', ha explicado que el multijugador del juego ya es, en cierto modo, tan grande como otros de sus proyectos de un solo jugador, por lo que se ha convertido en un juego independiente.

Si bien Druckmann no compartió un tráiler del proyecto, sí exhibió el arte conceptual del mismo. Además, confirmó que el juego tendrá una trama completamente nueva y nuevos personajes. Eso sí, todavía no sabemos cuál será la ubicación elegida para el desarrollo de la historia, aunque las imágenes parecen indicar que se trata de la ciudad de San Francisco.

Lo cierto es que tampoco sabemos el nombre de este título, que promete ofrecer "la mejor experiencia multijugador", pero Naughty Dog se ha comprometido a brindar más detalles el próximo año. Por lo pronto solo nos queda esperar para volver a sumergirnos en el oscuro y aterrador mundo de 'The Last of Us'.

El remake de 'The Last of Us'

Como mencionamos al principio, el estudio brindó varias novedades. Otra de ellas tiene que ver el filtrado remake de 'The Last of Us Part I', un juego que fue lanzado originalmente en 2013 y que ahora tendrá una nueva vida en la consola de nueva generación de Sony y, eventualmente, en también PC.

Las imágenes compartidas nos muestran a los protagonistas Joel y Ellie, quien en el juego original terminan en un viaje a lo largo de Estados Unidos tras el surgimiento de una pandemia que convierte a los seres humanos en criaturas caníbales. Una filtración previa al anuncio prometía "una revisión total de la experiencia original".

El remake promete, además, "una jugabilidad modernizada, controles mejorados y opciones de accesibilidad ampliadas. Además, siente la inmersión con los efectos mejorados y la exploración y el combate mejorados".

Por último, cabe señalar que el juego para PlayStation 5 saldrá a la venta el próximo 2 de septiembre y se podrá escoger entre dos versiones: la estándar, de 69,99 dólares, y la "Firefly Edition", de 99,99 dólares, que incluirá steelbok limitado y otros adicionales.

