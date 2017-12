Nada de cartuchos de 64 GB en la Nintendo Switch hasta 2019

La singular Nintendo Switch ha sido una de las sorpresas más agradables del año, y una de sus peculiaridades es el uso de unos cartuchos o tarjetas de juego con una capacidad de 32 GB, una cantidad inferior a la que por ejemplo ofrecen los Blu-ray que se usan en los juegos en formato físico de la PS4 o la Xbox One.

Eso supone una barrera en algunos juegos en los que una mayor capacidad daría margen de maniobra para ofrecer más contenidos, y aunque Nintendo había indicado que los cartuchos de 64 GB llegarían en la segunda mitad de 2018, ahora ha cambiado sus planes: no llegarán hasta 2019.

El catálogo de juegos podría verse afectado (un poco)

La Nintendo Switch permite comprar juegos tanto a través de descargas digitales como a través de estos cartuchos de juegos, que son distribuidos por Nintendo y que pueden almacenar los citados 32 GB y hacerlo en un espacio mucho más compacto y adecuado para el formato de la Switch que el de los discos Blu-ray.

Según fuentes cercanas a la empresa, el retraso que afectará a la aparición de cartuchos de 64 GB se debe a algunos problemas técnicos con el desarrollo de estos cartuchos o tarjetas de juego.

La noticia no parece haber tenido una buena recepción entre algunos desarrolladores de juegos de Estados Unidos, que a menudo ofrecen juegos con necesidades muy amplias de almacenamiento.

Esto podría retrasar el lanzamiento de algunos de los títulos que estaban planteando para la consola de Nintendo, aunque según el Wall Street Journal esta podría ser solo una de las posibles razones para esos retrasos en nuevos títulos: la otra sería ciertos acuerdos de exclusividad que estos desarrolladores tienen tanto con Sony como con Microsoft.

Así pues, el catálogo de la Nintendo Switch podría verse afectado por el retraso, pero solo parcialmente. Eso no debería preocupar demasiado a los usuarios, que han podido comprobar cómo la Nintendo Switch ha contado con una oferta de juegos realmente espectacular en la que títulos como 'The legend of Zelda: Breath of the Wild' y "Super Mario Odyssey' se han convertido en verdaderos vende-consolas.

Vía | WSJ

En VidaExtra | Análisis de Nintendo Switch, la mejor consola jamás creada por Nintendo