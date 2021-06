Multi para 128 jugadores y tornados: cómo quiere 'Battlefield 2042' convertirse en la entrega más épica de la serie

Desvelado el primer trailer y la fecha de lanzamiento de este 'Battlefield 2042' (llegará el 22 de octubre de 2021 para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series), podemos empezar a picotear en algunas cuestiones específicas que nos presenta esta entrega, y que fueron detallados por EA y DICE en un encuentro con la prensa. Un proyecto que ha llevado tres años de trabajo y que sus responsables califican como "el 'Battlefield' más ambicioso". Entre otros estuvieron presentes Oskar Gabrielson, director general de DICE y Daniel Berlin, director de diseño del juego.

La historia que nos cuenta el juego arranca en el año 2032, cuando el cambio climático y los conflictos entre los países del mundo se agravan hasta que en 2040 hay un apagón total de las telecomunicaciones, lo que desata, combinado con unos fenómenos atmosféricos cada vez más agresivos, un holocausto global. Se produce la mayor crisis de refugiados de la historia, que reciben un nombre: los no-pats, que tendrán un importante papel en el argumento de esta entrega ambientada en un futuro cercano.

El argumento, sin embargo, no es lo importante de este 'Battlefield', que estará enfocado, como viene sucediendo desde hace años en la franquicia, al multijugador. 128 jugadores (eso en PC, PS5 y Xbox X y S, ya que serán reducidos a 64, y con mapas especialmente adaptados para funcionar en un tamaño más pequeño, en PS4 y Xbox One) se enfrentarán en ese conflicto argumental entre Estados Unidos y Rusia. Solo que esta vez los no-pats, entre los que hay desde civiles a miembros del ejército, figurando en ambos bandos, participarán luchando por los intereses de los que no tienen patria.

El hecho de que el juego nos mande al futuro no implica necesariamente que haya mochilas jet ni pistolas de rayos, pero lo que sí tenemos son fenómenos atmosféricos que condicionarán las partidas. Tornados, tsunamis y otros elementos desbocados de la naturaleza no estarán guionizados, y los jugadores podrán usarlos en su favor, para generar distracciones o incluso desplazarse más rápido. Uno de los programadores de DICE contaba cómo en una partida de test usó un tornado y un wingsuit para ascender hasta lo alto de un edificio, sobrepasar el peligro y atacar por la retaguardia.

Cero patrias, tres modos multijugador

El multijugador se divide en tres modos distintos, cada uno con sus peculiaridades:

Guerra Total: Dentro de él se podrá jugar a los clásicos Conquista y Avance, presenta los mayores mapas de la historia de la franquicia (los responsables del juego no se cansaron de resaltar su escala absolutamente descomunal). Algunos de los elementos clave en esta entrega, como los efectos atmosféricos dinámicos, están en todo su esplendor en este modo, que enfrenta a dos grandes equipos de jugadores.

Tendrá una mecánica más guiada, con misiones más específicas y menos caóticas que en Guerra Total, pero aún no se tienen más detalles. Solo sabemos que no es un Battle Royale (ese modo, después de los experimentos en la quinta entrega, desaparece de la franquicia), y que plantea una aproximación a 'Battlefield' distinta a los clásicos Conquest y Breakthrough. Tercer modo sin detallar: Hay un tercer modo, aún sin anunciar. Los responsables del juego anunciaron que es un homenaje a los jugadores de largo recorrido de la saga. Los detalles de Zona de Peligro y de este se desvelarán el 22 de julio en el EA Play Live.

En cuanto a los dos modos de juego dentro de Guerra Total, Avance es más un modo todos contra todos, con momentos más caóticos y otros con pequeños equipos enfrentados entre sí e intentando dominar una zona. En Conquista, por el contrario, un equipo tendrá que defender una zona y el otro conquistarla, hasta lograr dominar la mayor parte de los inmensos terrenos.

Todos estos modos tendrán lugar en mapas que garantizan una experiencia que los responsables del juego calificaron como "lo más cercana a un sandbox que nunca ha estado un Battlefield", haciendo referencia no solo al tamaño del espacio de juego sino a la imprevisibilidad de los eventos que podían tener lugar y los cambios que puede dar la acción en base a eso. De entre ellos, enumeraron y describieron siete mapas para el primero de los modos multijugador, All-Out Warfare. Son estos:

Kaleidoscope - Sogdo, Corea del Sur. Mapa altamente tecnificado y en un entorno urbano, en busca de información dentro de un rascacielos.

- Sogdo, Corea del Sur. Mapa altamente tecnificado y en un entorno urbano, en busca de información dentro de un rascacielos. Manifest - Brani Island, Singapur. Zona industrial de extracción de recursos vitales para Estados Unidos.

- Brani Island, Singapur. Zona industrial de extracción de recursos vitales para Estados Unidos. Orbital - Kourou, Guinea Francesa. Uno de los momentos más espectaculares vistos en el trailer están en esta pista de despegue de un cohete que sale mal, en una carrera contrarreloj.

- Kourou, Guinea Francesa. Uno de los momentos más espectaculares vistos en el trailer están en esta pista de despegue de un cohete que sale mal, en una carrera contrarreloj. Discarded - Alang, India. Unos antiguos astilleros con barcos enormes a medio construir, mientras las facciones combaten para asegurar material nuclear fuera de control.

- Alang, India. Unos antiguos astilleros con barcos enormes a medio construir, mientras las facciones combaten para asegurar material nuclear fuera de control. Renewal - Desiertos del este de Egipto. Combate para dominar un futurista centro de tecnología agrícola en el desierto egipcio.

- Desiertos del este de Egipto. Combate para dominar un futurista centro de tecnología agrícola en el desierto egipcio. Hourglass - Doha, Catar. La inconfundible silueta de rascacielos interminables de Catar es el escenario de este nivel marcado por espeluznantes tormentas de arena.

- Doha, Catar. La inconfundible silueta de rascacielos interminables de Catar es el escenario de este nivel marcado por espeluznantes tormentas de arena. Breakaway - Queen Maud Land, Ártico. Una estación ubicada en una zona del Ártico punto de venirse abajo es el escenario de un combate en el que los soldados luchan por hacerse con combustible y gas.

Entre los aspectos más interesantes del multijugador está la posibilidad de jugar contra enemigos controlados por la IA, que suplirán a todos o parte de los jugadores reales. Esto está pensado para que los jugadores menos experimentados puedan habituarse a las dinámicas y el ritmo de los combates multijugador antes de unirse al conflicto contra jugadores reales.

Déjaselo a los especialistas

Las antiguas clases para los jugadores son ahora sustituidos por una nueva tipología de soldados, llamados Especialistas. Aunque cada uno tiene sus características y especialidad (y tendrán un aspecto modificable a fondo), todas podrán llevar todo tipo de armas. Estos son los cuatro desvelados hasta ahora, de los 10 que habrá disponibles en el lanzamiento

WIKUS “CASPER” VAN DAELE

Detecta amenazas para sus compañeros a distancia con la ayuda de drones.

Lugar de nacimiento: Sudáfrica

Clase: Recon

Especialidad: Dron de reconocimiento OV-P

Rasgo: Sensor de movimiento.

WEBSTER MACKAY

Mayor agilidad y movilidad que sus compañeros gracias al empleo de un gancho de agarre.

Lugar de nacimiento: Canadá

Clase: Assault

Especialidad: Gancho de agarre

Rasgo: Agilidad

MARIA FALCK

El necesario healer de cualquier escuadrón, que puede llegar a curar a distancia.

Lugar de nacimiento: Alemania

Clase: Support

Especialidad: Pistola S21 Syrette

Rasgo: Cirujano de combate

PYOTR “BORIS” GUSKOVSKY

Puede instalar torretas y emplea dispositivos que ocasionarán interferencias en los dispositivos eléctricos de los enemigos.

Lugar de nacimiento: Rusia

Clase: Engineer

Especialidad: Torreta SG-36 Rasgo: Operador de torreta

En resumen, estamos ante un 'Battlefield' renovado, pero fiel a las constantes que han dado fama al juego durante años. Caos y estrategia, espectacularidad total en lo visual y poderío técnico en el que se ha especializado DICE. 2042 está a la vuelta de la esquina.