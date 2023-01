Microsoft afirma no saber cuándo se lanzó 'Call of Duty'. La respuesta está donde siempre: en Google

El 18 de enero de 2022 Microsoft anunció el que, sin lugar a dudas, fue uno de los bombazos del año pasado: la compra de Activision Blizzard King. Con esta compra, los de Redmond se quedaban con franquicias de la talla de 'Diablo', 'World of Warcraft', 'Overwatch' y la que más dolores de cabeza está provocando: 'Call of Duty'.

Esta pequeña franquicia desconocida para la inmensa mayoría de jugadores (nótese la ironía) está siendo el foco de todas las críticas e investigaciones antimonopolio que se están llevando a cabo por un sencillo motivo: la posibilidad de que Microsoft saque 'Call of Duty' del ecosistema PlayStation.

Tanto es así que la FTC estadounidense inició un procedimiento para bloquear la compra, un procedimiento al que Microsoft ha respondido de la forma más... peculiar posible: haciéndose el loco y restándole importancia a 'Call of Duty'. Hasta el punto de haber afirmado no saber cuándo se lanzó la franquicia.

¿En qué quedamos?

Hace algunas semanas la FTC (cuyo objetivo es eliminar y prever prácticas monopolísticas) denunció a Microsoft para bloquear la compra. En el comunicado, la FTC esgrimía que la compra "permitiría a Microsoft eliminar a los competidores de sus consolas de juegos Xbox y su negocio de contenidos de suscripción y juegos en la nube, que crece rápidamente" y señaló el "historial de Microsoft de adquirir y usar contenidos valioso de videojuegos para eliminar la competencia de las consolas rivales", una referencia clara a 'Starfield' y 'Redfall', ambos juegos de Bethesda (propiedad de Microsoft) y ambos juegos exclusivos de su ecosistema.

Ahora Microsoft ha respondido a la demanda en un documento de 37 páginas (disponible para leer aquí en inglés) y en dicha respuesta hay algunos comentarios interesantes cuyo objetivo, aparentemente, es restarle peso a la compra de Activision en general y a 'Call of Duty' en particular'.

Por un lado, Microsoft admite que "pretende adquirir Activision por 68.700 millones de dólares; y que la adquisición sería la mayor cantidad numérica en dólares que Microsoft habrá pagado por una adquisición en su historia". Sin embargo, acto seguido afirma que "carece de conocimiento o información suficiente para formarse una creencia sobre la veracidad de las alegaciones relativas al tamaño relativo de esta adquisición dentro de la industria del juego".

Posteriormente, Microsoft responde al párrafo seis de la demanda de la FTC. Dicho párrafo dice, textualmente, lo siguiente:

"Activision y los participantes del sector reconocen que 'Call of Duty' es la "franquicia de producto clave" de Activision. 'Call of Duty' se lanzó originalmente en 2003, y Activision lanza nuevos títulos de la franquicia cada año. Activision asigna importantes recursos a la a la franquicia. En cualquier momento se le dedican hasta [eliminado] estudios de desarrollo primarios y su presupuesto es significativamente mayor que el de otros títulos AAA".

Aquí es donde está la miga, porque a ese párrafo Microsoft ha respondido lo siguiente:

"Microsoft afirma que carece de conocimiento o información suficiente para formarse una creencia en cuanto a la veracidad de las acusaciones sobre las percepciones de la industria de 'Call of Duty' y la fecha de lanzamiento original de 'Call of Duty'; o en cuanto a la veracidad de las acusaciones sobre el lanzamiento de 'Call of Duty' y el cronograma de lanzamiento típico y los recursos y el presupuesto que Activision asigna a 'Call of Duty', incluida la cantidad de estudios que trabajan en 'Call of Duty'".

Una búsqueda en Google sirve para salir de dudas. 'Call of Duty' se lanzó el 29 de octubre de 2003. Ahí está la respuesta. Pero más allá de la curiosidad, lo realmente llamativo es que Microsoft y/o sus abogados han empezado a restarle importancia a la compra, a no darle importancia a si Call of Duty / Activision Blizzard es grande, o no.

No sabemos ni sabremos, seguramente, cómo han sido las negociaciones previas al anuncio de la compra, pero lo más probable es que Microsoft se haya asegurado bien de dónde estaba invirtiendo 68.700 millones de dólares. Es más, como exponen en The Verge, en los correos del caso Epic vs. Apple, Microsoft fue capaz de estimar los ingresos de PlayStation Now y hasta llegó a decir que creía que Tencent es la empresa de videojuegos más grande del mundo con unos ingresos de 20.000 millones de dólares, más que Activision, EA y Nintendo juntos. Pero ahora, "carece de conocimiento o información suficiente para formarse una creencia sobre la veracidad de las alegaciones relativas al tamaño relativo de esta adquisición dentro de la industria del juego".

Es evidente que desde Microsoft están intentando quitarle hierro al asunto de cara a que los reguladores den luz verde a la compra, pero eso choca directamente con el comportamiento que la compañía ha tenido durante estos últimos meses.

Hablamos, por ejemplo, de Phil Spencer prometiendo por activa y por pasiva que van a mantener 'Call of Duty' en PlayStation durante los diez años posteriores a la compra. Por no mencionar la intención de llevar 'Call of Duty' a las plataformas de Nintendo durante diez años, cuando el último 'CoD' que se lanzó en Nintendo fue 'Ghost' para Wii U en 2013.