Los mejores tráilers y anuncios de la gala de The Game Awards 2023: Marvel's Blade, God of War, Hideo Kojima y más...

Nada como los Game Awards para animar la recta final del año haciéndonos suspirar por todo lo que está por llegar el año que viene (y más allá). De 'Baldur's Gate 3' y 'Alan Wake 2' triunfando en en una ceremonia que ha estado muy repartida (ningún otro juego se ha llevado más de un galardón) ya hemos hablado, pero queda mucho más. Estos han sido los grandes anuncios del evento concebido por Geoff Keighley.

God of War Ragnarök: Valhalla

Uno de los grandes anuncios de la noche no es para 2024, sino para 2023: Kratos vuelve en un DLC de 'God of War: Ragnarök' completamente gratuito, disponible ya mismo, el próximo 12 de diciembre, y donde desataremos toda la furia del enjuto asesino de dioses contra todo tipo de criaturas mitológicas. Puede que el DLC se titule 'Valhalla', pero todo apunta a que nos espera un auténtico infierno.

Dragon Ball Sparking! Zero

Lo que podría ser una cuarta entrega de la saga Tenkaichi de lucha en el universo Dragon Ball recibe un nuevo nombre y un nuevo punto de partida, con todos los elementos de costumbre: Super Saiyans, Kame Kames y todos los elementos esperables en un juego de la franquicia.

Light no Fire

Los creadores de 'No Man's Sky', Hello Games, han presentado un nuevo juego donde dejan de lado la ciencia ficción y se adentran en un mundo de fantasía medieval, con dragones y todo. Pero permanece la exploración y la aventura, en un inmenso mundo procedural a nuestra disposición con mecánicas de RPG multijugador, y que recibirá actualizaciones durante diez años.

Marvel’s Blade

Parece que Arkane no se aleja del todo del mundo vampírico después del mal sabor de boca que debió dejarles 'Redfall'. Pero esta vez lo hace con franquicia ajena: de momento el tráiler no deja translucir nada acerca de mecánicas o desarrollo en esta nueva versión del cazavampiros / vampiro de Marvel, pero si se nos permite la expresión, ya tenemos los dientes largos. Lo que no se sabe es si será exclusivo de Xbox, aunque nada hace pensar lo contrario.

Exodus

Matthew Mcconaughey vuelve a la ciencia ficción con el tráiler cinemático de una epopeya galáctica aún sin fecha. Planetas desconocidos, naves y bases, alienígenas inquietantes y un punto de terror galáctico para este juego con el sello de Hollywood.

OD

A estas alturas no nos vamos a dejar engatusar por esa maquinaria del hype que es Hideo Kojima, pero su promesa de que su nuevo juego, el título que ha creado para Xbox Game Studios, es algo que "nadie ha visto antes" es, cuando menos, atrayente. Para ello se ha aliado nada menos que con Jordan Peele, director de '¡Déjame salir!' o 'Nop'. Sabemos que habrá otros nombres propios de Hollywood con empaque, que la tecnología MetaHuman de Unreal Engine 5 es espectacular y que el juego será de terror. Y que Kojima propone un término medio entre película y videojuego nunca antes visto.

Final Fantasy VII Rebirth y Final Fantasy XVI

Las mítica franquicia de rol de Square Enix ha presentado novedades por partida doble. Por una parte, 'Rebirth' ha mostrado dos minutos de gameplay y un tema musical interpretado por Loren Allred. 'Final Fantasy XVI', por su parte, anuncia dos DLCs ('Echoes of the Fallen' y 'The Rising Tide'), uno de los cuales está ya disponible.

Rise of the Ronin

26 de marzo es la fecha prevista para lo nuevo de Team Ninja, que llega en exclusiva para PS5. Escenarios espectaculares y combates con katana en un RPG ambientado en el periodo Edo, en 1860. Tiene ante sí, eso sí, alejarse del (nunca mejor dicho) fantasma de 'Ghost of Tsushima' (aunque parece estar claro que aquí vamos a por una acción mucho más excesiva y mayestática, al estilo del estudio).

Sega se reinventa

'Jet Set Radio', 'Shinobi', 'Golden Axe', 'Streets of Rage' y 'Crazy Taxi', cinco títulos legendarios de Sega, reciben un lavado de cara que respeta, sin embargo, el estilo clásico de conducción, aventura y combate de estos títulos clave de la compañía.

