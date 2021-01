'Magic: The Gathering Arena' llega a Android: el famoso juego de cartas da el salto al móvil con soporte multiplataforma

'Magic: The Gathering' es, con diferencia, uno de los juegos de cartas coleccionables más populares del mundo. El juego original, el de cartas físicas, data de 1993, pero su versión digital, 'Magic: The Gathering Arena' se lanzó en 2018. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, en pleno 2021, cuando Wizards of the Coast se ha animado a lanzar la versión para móviles.

Y es que 'Magic: The Gathering Arena' acaba de aterrizar oficialmente en Android. Lo hace en una fase de acceso previo bastante generosa, ya que está disponible en casi todos los países y para un buen puñado de móviles. No obstante, hay una serie de requisitos de hardware que se deben cumplir. En cualquier caso, el juego es accesible desde ya y es, por supuesto, completamente gratuito.

Una cuenta, todo 'Magic: The Gathering Arena'

Antes de nada, los requisitos. En un primer momento 'MTG Arena' estará disponible solo en Android. La versión para iOS llegará a finales de año. Los requisitos para correrlo son Android 6.0 o superior, 4 GB de memoria RAM y un procesador Kirin 970 o superior, Snapdragon 845 o superior y Exynos 9810 o superior. Es decir, que todo gama alta Android de hace tres años en delante podrá correrlo sin problema. En cualquier caso, quizá sea posible hacerlo funcionar en terminales de gama media-alta recientes.

Dicho esto, hablemos del juego. 'MTG Arena' es un juego multiplataforma, es decir, que usaremos la misma cuenta que ya usamos para jugar en PC o Mac para jugar en el móvil. Eso significa que podremos jugar con cualquier usuario, con independencia de la plataforma que use, y acceder a nuestro progreso y colección de cartas desde múltiples dispositivos. Exactamente lo mismo que ya sucede en 'Hearstone' o 'Legends of Runeterra'.

Wizards of the Coast ha adaptado la interfaz para hacerla más accesible en pantallas. Por ejemplo, si pulsamos en el campo de batalla minimizaremos el mazo para tener una mejor vista, y pulsando en el mazo y en cada carta veremos sus características. También se ha optimizado la creación de mazos para que sea más sencillo hacerlo desde el móvil.

'Magic: The Gathering Arena' es, como las versiones de PC y Mac, completamente gratuito. Ahora bien, hay que destacar que tiene cajas de botín (sobres) que indican la probabilidad de que salgan cartas comunes, míticas, etc. Además, se pueden comprar mascotas, fundas para las cartas y demás elementos cosméticos. Lo que no se pueden comprar son cartas concretas.

