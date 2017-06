La legendaria Atari prepara el lanzamiento de un misterioso producto llamado Ataribox

Una de las empresas míticas del mundo de los videojuegos parece querer volver a la relevancia. Se trata de Atari, la empresa que desde hace unos años está prácticamente desaparecida y es una subsidiaria de Infogrames.

Algunos fabricantes han tratado de aprovechar la marca para diversos productos sin demasiado éxito, pero ahora ha aparecido un teaser sobre un misterioso producto llamado Ataribox. ¿Retroconsola a la vista?

La nostalgia podría funcionar de nuevo

Poco o nada se ve en ese vídeo en el que simplemente se perfilan algunas de las líneas de un producto que desde luego tiene cierto aspecto retro, con una especie de acabado de madera falsa y una curiosa rejilla de plásico en la parte superior.

Aunque ni el teaser ni el sitio web podrían apuntar a un producto falso, responsables de Atari han confirmado a The Verge que el producto es real, pero no hay anuncio a la vista: es probable que el E3 no sea el momento elegido para anunciar ese dispositivo.

Todo parece apuntar a una retroconsola que aprovecharía el éxito que Nintendo obtuvo con su NES Mini Classic: la nostalgia sigue funcionando, y puede que Atari aproveche para relanzar aquella Atari 2600 con la que se convirtió en dueña y señora del mundo del videojuego en 1977.

