Ibrahimović, 'FIFA 2021', Electronic Arts y la polémica por los derechos de imagen: qué está pasando

A principios de semana comenzó una peculiar polémica en el mundo de los videojuegos. Zlatan Ibrahimović, jugador del AC Milán, cargaba contra Electronic Arts por usar su nombre e imagen sin permiso en 'FIFA 2021' y, por supuesto, ganar dinero con ella. Gareth Bale, delantero del Tottenham Hotspur F. C., mostró su apoyo al jugador de origen sueco y ahora 300 jugadores se suman a la causa de Ibrahimovic de la mano de Mino Raiola, representante de los mismos.

La polémica está servida. Por un lado, tenemos a unos cientos de jugadores profesionales que aseguran que Electronic Arts no tiene sus derechos de imagen. Por otro lado, tenemos a Electronic Arts, que dice que no es algo que dependa de ella y que "la situación actual que se desarrolla en redes sociales es un intento de involucrar FIFA 21 en una disputa entre una serie de terceros y en la que nada tiene que ver EA SPORTS". Una situación un tanto peliaguda a la que vamos intentar arrojar algo de luz.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me