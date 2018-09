He probado FIFA 19, primeras impresiones: más simulador que nunca, pero con nuevas y divertidas variantes

Llevo jugando a FIFA más de lo que quiero confesar, y cada 12 meses me planteo la misma pregunta que seguramente se plantean muchos usuarios: ¿de verdad es necesaria una nueva edición año tras año?

En FIFA 19 se repite la pregunta, y esta vez puedo contestar con más garantías porque he podido probar la nueva entrega de la franquicia de EA durante la celebración de Gamescom 2018. ¿Las conclusiones? El realismo es mayor que nunca, pero es que además hay novedades divertidas y curiosas para atraer a quienes juegan menos o quizás se hayan cansado para el FIFA de toda la vida.

El fútbol en pantalla es casi como el fútbol en la vida real

Electronic Arts se enfrenta a un difícil reto cada año: cada entrega de FIFA debe tratar de heredar todo lo bueno de ediciones pasadas sin descuidar que los usuarios siempre demandamos el "más y mejor" sobre todo en juegos que teóricamente son iteraciones de una misma entrega.

Con FIFA 19 los obstáculos eran claros. FIFA 18 ha sido y es una entrega muy redonda del videojuego de fútbol más popular del mundo, pero eso no ha impedido que en la nueva entrega me haya encontrado con detalles que lo hacen muy atractivo para los fans de la saga y, atención, para los que aún no lo eran.

Si hay un elemento que se nota en el nuevo FIFA 19 es que el componente de simulación vuelve a ganar enteros. Hace mucho que aquellas mecánicas arcade de los Match Day de toda la vida dejaron paso a unos videojuegos en los que el fútbol en pantalla se parecía cada vez más al fútbol de la vida real.

En FIFA 19 ese apartado dedicado a la simulación se fortalece una vez más. Nuestros compañeros de VidaExtra ya nos hablaron de tres de sus grandes novedades en este sentido:

Active Touch System : si eres capaz de dominar este sistema, la ventaja competitiva será importante. Con él es posible aprovechar ese primer toque al recibir el balón para orientarlo o superar a un oponente gracias a esos toques especiales.

: si eres capaz de dominar este sistema, la ventaja competitiva será importante. Con él es posible aprovechar ese primer toque al recibir el balón para orientarlo o superar a un oponente gracias a esos toques especiales. Timed Finishing : cuando vamos a disparar a portería si pulsamos una segunda vez el botón aparecerá fugazmente un indicador que decidirá nuestra precisión si logramos pulsar esa segunda vez justo cuando la bota toca el balón. Es una especie de control adicional del disparo que permite mayor precisión si lo aprovechamos, pero el problema es que puede salirnos bien para lograr disparos a puerta casi imposibles o terriblemente mal. Si le cogemos el punto puede dar una ventaja importante a quienes lo aprovechen, desde luego.

: cuando vamos a disparar a portería si pulsamos una segunda vez el botón aparecerá fugazmente un indicador que decidirá nuestra precisión si logramos pulsar esa segunda vez justo cuando la bota toca el balón. Es una especie de control adicional del disparo que permite mayor precisión si lo aprovechamos, pero el problema es que puede salirnos bien para lograr disparos a puerta casi imposibles o terriblemente mal. Si le cogemos el punto puede dar una ventaja importante a quienes lo aprovechen, desde luego. Dynamic Tactics: esta mejora de las formaciones y tácticas clásicas que usamos en el partido ayuda a que podamos cambiar esas tácticas y hacerlas especialmente personalizables para aplicarlas según vayan dándose ciertas situaciones en el campo. Las opciones aquí son realmente interesantes para los estrategas futbolísticos.

Todo ello permite que aquellos jugadores que quieran aprovechar todas esas ventajas manuales puedan darle una nueva dimensión a su juego, y se benefician de nuevas mecánicas integradas en el juego. Por ejemplo, la de las llamadas 50/50 Battles, en las cuales un algoritmo analiza quién se lleva el balón basándose en tiempos de reacción de los jugadores, su velocidad, físico y colocación al encontrarse y quiénes intervienen en ese enfrentamiento y qué habilidad tienen.

¿Se nota todo ello en el juego? No tuve demasiado tiempo para evaluar cada apartado por separado, pero la sensación general es la que indicaba al inicio: FIFA 19 se parece más a jugar al fútbol de verdad que nunca.

El realismo en la capacidad de reacción, los primeros toques, la eficiencia en los pases, la velocidad de los jugadores o esas luchas entre defensores y atacantes es notable —ahí el sistema 50/50 Battles demuestra su efectividad, bravo—, y desde luego se percibe un avance desde FIFA 18.

Todo es "más real", insisto, y en general la sensación es la de que los jugadores veteranos de FIFA podrán subir de nivel gracias a ese crecimiento en cuanto a componentes de simulación y controles manuales.

Esa personalización de las tácticas es igualmente prometedora, y también se notaban esas pequeñas mejoras gráficas que poco a poco se van afinando: parece el mismo FIFA, pero más pulido, incluyendo algunas nuevas animaciones que sobre todo entran en acción en esos encontronazos y choques entre jugadores.

FIFA 19 ya es de Champions, novedades en el modo historia

Una de las grandes novedades para la franquicia en general es la llegada por fin de modos de juego que permiten incluir tanto la Champions League como la UEFA Europa League y la UEFA Super Cup entre las competiciones licenciadas. Konami perdió la licencia para ambas competiciones este año, lo que hará que el protagonismo de ambas en FIFA 19 sea evidente.

Así, el modo historia protagonizado por Alex Hunter, 'El camino' tendrá también un componente importante relacionado con esa competición. Hay más novedades en ese modo historia, que ahora se podrá jugar con otros dos personajes, Kim Hunter (hermanastra de Alex) para dar cabida al fútbol femenino, y Danny Williams, que fue amigo de Alex pero ahora es su rival en su viejo equipo.

Las interacciones de estos tres jugadores se entremezclan y se unen a cameos en los que participan Neymar Jr, Dybala o De Bruine, entre otros. El objetivo de todos ellos es el mismo: lograr llevar sus carreras futbolísticas al máximo nivel.

Las reglas de la casa lo hacen todo más divertido

No pudimos probar las novedades en el modo FUT, pero sí que disfrutamos de un par de partidos en los que aprovechamos el nuevo modo "Reglas de la casa". Como explicaban nuestros compañeros de VidaExtra, ese nuevo modo incluye modalidades de juego experimentales que son especialmente divertidas y que imponen también retos tanto a jugadores experimentados como al jugador ocasional.

Entre esos modos destaca un curioso modo supervivencia: si un usuario marca un gol, se elimina un jugador al azar del equipo que ha marcado (excluyendo al portero). A ese modo se le suma el modo sin reglas (nada de fueras de juego, nada de faltas, todos los cambios que quieras, masacre futbolística en ciernes) o un modo "El primero que..." en el que establecemos diversas condiciones de victoria.

Nosotros probarmos el modo de "Cabezazos y voleas", en el que solo valían los goles marcados de este modo (faltas y penaltis son también válidos), y lo cierto es que todo se vuelve mucho más difícil en ese modo porque lógicamente tu contrario te hará más difícil que nunca aprovechar el juego de bandas para intentar cabecear.

A esos modos de juego se les suman otros como el 'Local y visitante' en el que los goles en campo contrario cuentan más o el 'Mejor de la serie' que hará que juguemos al mejor de tres y cinco partidos con un amigo para determinar quién es el mejor en esa ronda.

Todos esos nuevos modos fueron precisamente una grata sorpresa para quien lleva tanto tiempo jugando al "mismo FIFA". Es cierto que las novedades en la simulación o el modo historia —que cada vez es más llamativo— son importantes, pero quizás el secreto de captar a nuevos jugadores esté en esos pequeños experimentos futbolísticos.

Con ellos Electronic Arts logra aparcar un poco ese realismo implícito de FIFA 19 para dar rienda suelta a partidos algo alocados y que seguramente liberen la tensión del juego.

FIFA 19 estará disponible el 28 de septiembre de 2018 para Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 y Microsoft Windows.

