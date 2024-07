Hace 26 años Nintendo sacó un cartucho de Game Boy con una cámara. Hoy alguien lo ha convertido en una webcam

Es posible que los más veteranos del lugar recuerden la Game Boy Camera (a.k.a. Pocket Camera), ese cartucho capaz de convertir la consola de Nintento en una cámara de fotos. O algo así, porque lo cierto es que la resolución era bastante... baja. En cualquier caso, a día de hoy ha quedado relegada a ser un objeto de coleccionismo y exhibición. O una webcam de lo más peculiar, también.

Un segundo, que pongo la webcam. Si a alguno le interesa el mundo del modding y lo retro, es probable que haya escuchado hablar de GB Operator. En pocas palabras, este dispositivo es un lector de cartuchos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance para el ordenador. Usando el emulador mGBA, gracias a este dispositivo podemos aprovechar nuestros viejos cartuchos para echarnos una partida al siempre excelente 'The Legend of Zelda: The Minish Cap'. Pues el GB Operator es la clave de todo.

16 kilopíxeles. Esa es la resolución de la Game Boy Camera. 128 x 112 píxeles, para ser exactos. El cartucho era capaz de sacar 30 fotos monocromáticas y hasta hacer un clip en Stop Motion de lo más simpático. La pregunta es, ¿y si conseguimos que esta vetusta cámara funcione en tiempo real y la convertimos en una webcam? Al fin y al cabo, GB Operator ya permite rescatar las fotos almacenadas en la Game Boy Camera, solo sería cuestión de conseguir un feed de vídeo en tiempo real.

Dicho y hecho. Epiloque, la firma que está detrás de GB Operator, es justo lo que ha conseguido. Según explican en su perfil de Twitter, "ahora tenemos una transmisión en vivo desde la Game Boy Camera, pero aún necesitamos ajustar algunas cosas y permitir opciones de configuración. Queríamos compartir esta actualización porque fue emocionante verla funcionar finalmente y estamos ansiosos por ver que todos se diviertan con ella". En sus propias palabras:

"Es la peor y la mejor cámara web que jamás tendrás".

Ya era posible, pero de aquella forma. Tal y como recogen en The Verge, ya era posible convertir la Game Boy Camera en un webcam, aunque el proceso era bastante aparatoso y requería una Super Nintendo, un cartucho de Super Game Boy, un conversor de compuesto a HDMI y una capturadora de vídeo para el ordenador. La propuesta de Epilogue es mucho más simple aunque las cosas como son, más allá de la curiosidad y los memes, no parece sensato entrar en un Zoom con los jefes usando tu flamante Pocket Camera y sus gloriosos 16 kilopíxeles.

Imagen | Unsplash, Epilogue

