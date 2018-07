Si este verano te planteas volver a Pokemon GO, esto es todo lo que ha cambiado y estos son los mejores trucos

'Pokémon' se ha convertido en estos casi 22 años en una de las franquicias más conocidas a nivel mundial. Esta misma semana se cumplirán dos años desde que dio el salto a los dispositivos móviles con 'Pokémon GO'.

En todo este tiempo Niantic, la compañía a cargo de su desarrollo, no ha parado de trabajar en numerosas actualizaciones que ha ido habilitando de forma gratuita. Lo que es innegable es que 'Pokémon GO' se convirtió en su momento en todo un fenómeno de masas, siendo capaz de reunir a miles de personas en un mismo lugar para compartir una misma afición: capturar a todos los Pokémon que se encontrasen por la calle mientras iban paseando con el móvil.

Un objetivo muy simple que se ha mantenido intacto desde que el juego fue publicado. No obstante, no es en absoluto el mismo que en 2016. Como decíamos, las constantes actualizaciones lo han mejorado considerablemente y ahora se ha vuelto bastante más entretenido, hasta el punto de que todos los días hay siempre algo nuevo que hacer. Por todo esto hemos querido elaborar esta guía por si os habéis planteado regresar a la caza de Pokémon durante este verano y así tengáis en cuenta todo lo que ofrece.

Los Pokémon que te vas a encontrar

A día de hoy existen más de 800 Pokémon diferentes, aunque no todos nos llevan acompañando desde 1996, sino que empezaron siendo un total de 151 con los juegos 'Pokémon Azul y Rojo', la denominada primera generación. Esa cantidad se vio aumentada hasta los 251 cuando salieron a la venta 'Pokémon Oro y Plata', conocidos también como la segunda generación. Así sucesivamente hasta 'Pokémon Sol y Luna', la séptima generación.

En la saga principal ya resulta una ardua tarea hacerse con todos, algo que Niantic tenía muy presente desde el principio. Es por ello que, para que no resultase demasiado impactante desde el primer momento, en 'Pokémon GO' solo se introdujo originalmente la primera generación. Unos meses más tarde, en la Navidad de 2016 exactamente, llegó por fin la segunda generación.

Los usuarios tuvieron bastantes meses para hacerse con todos, porque un año después, en diciembre de 2017, llegó la tercera generación, una de las más grandes de toda la serie al estar compuesta por 135 Pokémon distintos. Naturalmente el introducir a todos de golpe habría sido demasiado abrumador, así que Niantic optó por añadirlos poco a poco por oleadas.

Actualmente en el juego está la tercera generación al completo. Sin embargo, existen ciertos Pokémon, como los legendarios, que no aparecen de forma salvaje por la calle. En su lugar hay que recurrir a otros métodos más especiales, que detallaremos más adelante, para poder encontrarnos con ellos.

En cualquier caso, no todos los Pokémon se dejan ver en las mismas zonas de todo el mundo. Por ejemplo, los jugadores que viven en la costa o en lugares en los que haya lagos o playas, son más propensos a hallar Pokémon de tipo Agua, pero lo que no falta en ninguna parte son algunos de los más comunes, véase Pidgey, Rattata, Hoothoot y Zigzagoon, entre otros.

Cómo localizar a los Pokémon que queremos

Cuando comenzó 'Pokémon GO' era realmente complicado localizar a los Pokémon por la calle. En la pantalla veíamos cómo un trozo de hierba empezaba a moverse y nos podíamos imaginar que alguna criatura estaría oculta por los alrededores, aunque no dónde exactamente. También teníamos las huellas para hacernos una idea de la distancia a la que se encontraba algún Pokémon gracias al radar del juego.

Todo esto ha quedado atrás por completo y la mecánica que se emplea actualmente es desde luego bastante más efectiva. Ahora el radar nos muestra los nueve Pokémon que tenemos más cerca de donde nos encontremos en ese momento. En la pantalla veremos cuáles son junto con el icono de una Poképarada, que son los lugares que tendremos que visitar si queremos conseguir objetos que nos resultarán de gran ayuda para las capturas.

De este modo, si por ejemplo vemos que hay un Pikachu y un Ekans en la Poképarada que tenemos al lado de nuestra casa, cuando nos acerquemos a ella presenciaremos la aparición de ambos con la posibilidad de que alguna otra criatura se personifique. Además, si entre esos nueve Pokémon del radar se encuentra alguno que no hayamos capturado, se mostrará el primero en la pantalla para ayudarnos a completar la Pokédex.

Los Pokémon exclusivos por regiones

Entre todos ellos hay algunos Pokémon que son exclusivos de algunas zonas del mundo, algo que ha seguido ocurriendo con las últimas generaciones que se han introducido, por lo que ahora hay muchos más que se ven afectados por esta norma. Así está la situación actualmente:

Pokémon Tipo Ubicación Farfetch'd Normal / Volador Asia Kangaskhan Normal Oceanía Mr. Mime Psíquico / Hada Europa Tauros Normal Canadá y Estados Unidos Heracross Bicho / Lucha América Central y Sudamérica Corsola Agua / Roca En el ecuador, entre los 26 y 36º de latitud Volbeat Bicho Europa, Asia y Oceanía Illumise Bicho Norteamérica, Sudamérica y África Torkoal Fuego India y sudeste de Asia Zangoose Normal Europa, Asia y Oceanía Seviper Veneno Norteamérica, Sudamérica y África Lunatone Roca / Psíquico Norteamérica, Sudamérica y África Solrock Roca / Psíquico Europa, Asia y Oceanía Tropius Planta / Volador África Relicanth Agua / Roca Nueva Zelanda y alrededores

Así funciona el tiempo atmosférico

Además, hay otro factor a tener en cuenta que se ha introducido hace relativamente poco y es el tiempo atmosférico. El propio juego escanea la temperatura ambiente que hay en la realidad para saber si hace sol, llueve, nieva o hace viento. Dependiendo del tiempo que haya, los Pokémon de ciertos tipos serán más poderosos de lo normal, los ataques de ciertos tipos se verán potenciados o también se aumentará la cantidad de Polvoestelar que se consigue por cada captura.

Tiempo Tipos Afectados Sol Planta, Tierra y Fuego Despejado por la noche Planta, Tierra y Fuego Parcialmente nublado Normal y Roca Nublado Hada, Lucha y Veneno Lluvia Agua, Eléctrico y Bicho Nieve Hielo y Acero Viento Dragón, Volador y Psíquico Niebla Fantasma y Siniestro

Los objetos para evolucionar a los Pokémon

Las Poképaradas ya sabemos que son los lugares más importantes que deberemos de visitar habitualmente. Al entrar en ellas tendremos que girar su Fotodisco para que nos proporcione una serie de objetos. Con el paso del tiempo se han introducido algunos nuevos y entre ellos están los que sirven para evolucionar a ciertos Pokémon.

Cada vez que giremos una Poképarada recibiremos tres objetos aleatorios y entre ellos podrá ser uno de estos: Escama Dragón, Roca del Rey, Revestimiento Metálico, Piedra Solar o Mejora. Solo unos pocos Pokémon necesitan, además de Caramelos, el uso de uno de estos objetos para poder evolucionar y son los siguientes:

Evolución Pokémon Requisito Slowpoke a Slowking 50 caramelos + Roca del Rey Onix a Steelix 50 caramelos + Revestimiento Metálico Scyther a Scizor 50 caramelos + Revestimiento Metálico Porygon a Porygon 2 50 caramelos + Mejora Sunkern a Sunflora 50 caramelos + Piedra Solar Gloom a Bellossom 100 caramelos + Piedra Solar Poliwhirl a Politoed 100 caramelos + Roca del Rey Seadra a Kingdra 100 caramelos + Escama Dragón

Los Pokémon que pueden salir de los Huevos

Los Huevos Pokémon es otro de los objetos que también sigue presente desde el primer día. Dependiendo de su color, podrán aparecer de ellos unos Pokémon u otros, aunque en cualquiera de los casos requieren que andemos unos cuantos kilómetros para que eclosionen. Con el paso del tiempo se han añadido más Pokémon a los huevos y algunos de los antiguos solicitan ahora una cantidad diferente a la que pedían originalmente.

En resumen, la situación ha quedado de esta forma:

Tipo de Huevo Pokémon Verdes de dos kilómetros Nidoran H., Nidoran M., Oddish, Diglett, Abra, Machop, Geodude, Slowpoke, Gastly, Krabby, Exeggcute, Spinarak, Pichu, Cleffa, Igglybuff, Togepi, Aipom, Misdreavus, Slugma, Swinub, Remoraid, Poochyena, Zigzagoon, Wurmple, Taillow, Whismur, Aron, Gulpin, Wailmer, Spoink, Swablu, Barboach, Spheal, Luvdisc Amarillos de cinco kilómetros Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Growlithe, Poliwag, Ponyta, Seel, Grimer, Shellder, Onix, Drowzee, Voltorb, Cubone, Lickitung, Koffing, Rhyhorn, Tangela, Scyther, Pinsir, Eevee, Omanyte, Kabuto, Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Chinchou, Natu, Hoppip, Wooper, Girafarig, Pineco, Dunsparce, Gligar, Snubbull, Qwilfish, Shuckle, Sneasel, Teddiursa, Mantine, Houndour, Phanpy, Stantler, Tyrogue, Smoochum, Elekid, Magby, Treecko, Torchic, Mudkip, Lotad, Wingull, Shroomish, Makuhita, Azurill, Skitty, Carvanha, Numel, Cacnea, Corphish, Baltoy, Shuppet, Duskull, Wynaut Morados de diez kilómetros Chansey, Lapras, Porygon, Aerodactyl, Snorlax, Dratini, Mareep, Sudowoodo, Skarmory, Miltank, Larvitar, Ralts, Slakoth, Sableye, Trapinch, Feebas, Chimecho, Bagon, Beldum

Todos estos Pokémon también pueden hallarse por la calle, siendo algunos más comunes que otros, de ahí que los Huevos en parte sean de gran importancia. Lamentablemente, las Incubadoras no se pueden conseguir en las Poképaradas, aunque disponemos de una de usos ilimitados que podemos ir empleando cada vez que eclosione un Huevo.

Para conseguir más hay que recurrir a la Tienda interna del juego. En este caso, cada una de ellas tiene un precio de 150 monedas y un límite de tres usos, pero uno de los nuevos objetos que se introdujo hace unos meses fue la Superincubadora. Este codiciado objeto hace que los Huevos eclosionen un 33% más rápido de lo normal, aunque es más cara que la normal, 200 monedas, y también tiene un límite de tres usos.

Combatiendo en los Gimnasios

Los Gimnasios también es otro de los aspectos que lleva presente desde el primer día en 'Pokémon GO', pero que a su vez ha cambiado bastante en estos dos últimos años. Anteriormente el máximo de Pokémon que se podía dejar en uno de ellos era un total de diez y no importaba cuál podía ser, de manera que nos podíamos encontrar con tres Snorlax, cinco Vaporeon y dos Arcanine, por decir algunos. Estas son las modificaciones que se han realizado:

Solo puede haber un máximo de seis Pokémon por Gimnasio y ninguno de ellos puede repetirse.

por Gimnasio y ninguno de ellos puede repetirse. Cada Pokémon tendrá su propia motivación que se reflejará en sus puntos de combate y el dibujo de un corazón.

que se reflejará en sus puntos de combate y el dibujo de un corazón. Esta barra irá disminuyendo según vaya pasando el tiempo o si algún usuario se enfrenta a él y lo derrota.

Cuanta más baja sea su motivación, más débil se volverá el Pokémon hasta el punto de desaparecer.

el Pokémon hasta el punto de desaparecer. Ahora es obligatorio acabar con todos los Pokémon del Gimnasio para derribarlo.

El orden en el que lucharemos contra ellos será en el que se han ido depositando.

Si el Gimnasio es del color de nuestro equipo (rojo Valor, amarillo Instinto o azul Sabiduría), podremos aumentar la motivación de los Pokémon que haya en él dándoles Bayas para comer.

Cuantas más Bayas les demos, ganarán menos puntos de motivación , para que así no se vuelvan invencibles.

, para que así no se vuelvan invencibles. Por cada combate que ganemos o cada Baya que entreguemos, ganaremos puntos para la medalla del Gimnasio en el que nos encontremos.

en el que nos encontremos. Cuanto mejor sea esta medalla, conseguiremos mejores objetos al girar la Poképarada que está ubicada en el Gimnasio, sobre todo si está liderado por el color de nuestro equipo.

Las monedas se ganarán ahora en base al tiempo que nuestro Pokémon se quede luchando en el Gimnasio.

se ganarán ahora en base al tiempo que nuestro Pokémon se quede luchando en el Gimnasio. Por cada diez minutos que pasen obtendremos una moneda, así hasta agenciarnos un máximo de 50 monedas al día. Así, si dejamos más Pokémon en diferentes Gimnasios, las conseguiremos más rápidamente.

Participando en las Incursiones

Otra de las grandes novedades que lleva ya tiempo en el juego y que reúne a más jugadores de 'Pokémon GO' son las Incursiones. Estas batallas especiales surgirán cada cierto tiempo en los Gimnasios y en ellas habrá que hacer frente a un Pokémon más poderoso de lo normal con una cantidad de puntos de combate inmensa, hasta el punto de llegar a toparnos con algunos que pueden superar los 30.000 puntos.

Por supuesto una sola persona es prácticamente imposible que salga airoso de estos encuentros. Por eso mismo en las Incursiones pueden juntarse hasta 20 personas como máximo para combatir todos al mismo tiempo contra el Jefe de Incursión, sin importar el color del equipo del que sea cada uno. Para saber cuándo tendrán lugar estas batallas deberemos fijarnos en que haya un huevo gigante encima de los Gimnasios acompañado por una cuenta atrás.

Una vez el contador llegue a cero el huevo eclosionará y entonces veremos qué Pokémon hay que derrotar y sus puntos de combate, así como una serie de estrellas que indicará su nivel de dificultad. Mientras el Jefe de Incursión esté presente será imposible conquistar el Gimnasio, aunque se marchará una vez transcurridos 45 minutos, momento en el que estos lugares volverán a la normalidad.

Los Jefes de Incursión a derrotar

La lista de Jefes que existe actualmente es la siguiente:

Grupo Jefe de Incursión Tipo del Jefe de Incursión Puntos de combate Grupo 1 Magikarp Agua 1.165 Grupo 1 Wailmer Agua 3.369 Grupo 1 Kabuto Roca / Agua 5.311 Grupo 1 Omanyte Roca / Agua 5.724 Grupo 2 Mawile Acero / Hada 9.403 Grupo 2 Sudowoodo Roca 11.269 Grupo 2 Manectric Eléctrico 11.628 Grupo 2 Electabuzz Eléctrico 12.390 Grupo 3 Onix Roca / Tierra 9.534 Grupo 3 Aerodactyl Roca / Volador 17.294 Grupo 3 Machamp Lucha 18.144 Grupo 3 Jolteon Eléctrico 19.883 Grupo 4 Absol Siniestro 26.262 Grupo 4 Golem Roca / Tierra 30.512 Grupo 4 Rhydon Roca / Tierra 30.512 Grupo 4 Tyranitar Roca / Siniestro 34.707 Grupo 5 Regice Hielo 41.777

A los Pokémon que pertenecen al grupo uno y dos es posible derrotarlos sin ayuda de nadie más. Para los del grupo tres es recomendable estar acompañado por otras dos personas más, mientras que para el grupo cuatro es recomendable ser un grupo de cuatro o cinco personas y para todos aquellos que formen parte del grupo cinco no estaría mal ser siete u ocho personas, como mínimo.

El quinto grupo siempre corresponderá a los Pokémon Legendarios, siendo esta la única forma de capturarlos. Esto se debe a que, una vez sean derrotados, aparecerán al instante de forma salvaje como un Pokémon más que solo verán aquellos que le hayan plantado cara. No obstante, para atraparlos no contaremos con nuestras propias Poké Ball, sino que se nos hará entrega de unas Honor Ball, cuya cantidad será mayor o menor si nuestro equipo (rojo, amarillo o azul) ha sido el que más daño ha causado durante el combate.

Al menos sí podremos utilizar Bayas para tener más posibilidades de capturarlos, pero en el caso de perder todas las Honor Ball, el Pokémon huirá y habrá que participar en una Incursión nueva para volver a tener opción de hacernos con él. Sobra decir que el Pokémon que capturaremos no tendrá en absoluto los mismos puntos de combate que en su forma de Jefe de Incursión, sino que será una cantidad unas diez veces menor.

También queremos señalar que los Pokémon indicados en la tabla no son fijos y cada cierto tiempo van cambiando por otros, aunque en su mayoría son los que podéis encontraros habitualmente, a excepción de los Pokémon Legendarios. Es por esta misma razón por la que es vital no perder la oportunidad de capturarlos antes de que desaparezcan.

Si no conocéis a la suficiente cantidad de personas que juegan a 'Pokémon GO', no os preocupéis, porque existen grupos de Telegram ideados precisamente para reunir a personas para participar en las Incursiones. Solo tenéis que buscar alguno de la ciudad o comunidad en la que viváis, lo que os servirá además para entablar de paso nuevas amistades al organizar quedadas con personas que comparten vuestra misma afición.

El Pase para adentrarse en las Incursiones

Para participar en las Incursiones es indispensable contar con un Pase de Incursión. Para conseguirlo bastará con girar el Fotodisco de cualquier Gimnasio y al momento recibiremos uno, pero solo podremos conseguir uno al día. Para participar en más incursiones podéis haceros en la Tienda con un Pase Premium, lo que nos permitirá participar en otro encuentro cuando queramos.

Cada batalla tendrá una duración de tres minutos, por lo que hay que ser rápido en vencer al Jefe de Incursión o de lo contrario contará como una derrotar y será necesario emplear un pase nuevo. Además, como incentivo para ganar, aparte de poder capturar a un Pokémon nuevo, la victoria hará entrega de una buena cantidad de experiencia y objetos, entre los que habrá algunos muy comunes y otros exclusivos de estos combates.

Entre estos objetos podremos obtener Bayas Frambu Doradas, Caramelos Raros o MTs que servirán para modificar los ataques de nuestros Pokémon por otros nuevos que serán elegidos al azar, así que ojo al utilizarlas porque vuestro Pokémon se puede acabar quedando con un ataque peor del que tenía.

Las misiones de investigación

Uno de los mejores añadidos que se ha introducido en 'Pokémon GO' en los últimos meses para animar a los jugadores a salir a la calle diariamente son las misiones de investigación. Esta especie de misiones diarias nos desafiarán a cumplir una serie de objetivos que, en el caso de finalizarlas, nos recompensarán con objetos o con encuentros con Pokémon salvajes raros.

Para conseguir las Misiones de Investigación de Campo habrá que girar el Fotodisco de las Poképaradas. Cada una nos hará entrega de una misión específica al día que podremos elegir si queremos completarla o descartarla, dado que solo podremos tener tres al mismo tiempo. Eso sí, el eliminarlas no significa que la Poképarada nos entregará otra misión distinta. Siempre nos retará a cumplir la misma ese día, por lo que habrá que esperar al día siguiente para que nos desafíe a completar otra distinta o en su lugar visitar otra Poképarada diferente.

Si al final optamos por completarla, esa Poképarada no nos entregará más misiones hasta el día siguiente. No importa por el orden que lo hagamos, pero la primera misión diaria que completemos nos hará entrega de un sello que podremos coleccionar. Una vez tengamos siete, es decir, haber realizado siete misiones en siete días distintos, conseguiremos una buena cantidad de objetos y un encuentro con un Pokémon muy especial.

En los últimos meses estos Pokémon han sido las aves legendarias de la primera generación: Articuno, Zapdos y Moltres. Sin embargo, durante el mes de julio será Snorlax el Pokémon que aparecerá al reunir siete sellos. El mes que viene será uno distinto, así que permaneced atentos por si acaso os hace falta.

Las misiones especiales: objetivo atrapar a Mew

Además de estas misiones, el juego nos retará a completar las llamadas Misiones de Investigación Especiales. Al contrario que las otras, estas no serán diarias, sino que serán fijas con objetivos muy concretos. Se dividirán en grupos de tres que, según vayamos completando, nos entregarán puntos de experiencia y al completar las tres recibiremos objetos muy raros, entre los que habrá Inciensos, Incubadoras, Caramelos Raros, etc. Las misiones a completar son las siguientes:

Paso Misiones Recompensas Paso #1 Gira cinco Poképaradas

Captura diez Pokémon

Transfiere cinco Pokémon Diez Super Ball

Una Incubadora

Tres Módulos Cebo Paso #2 Consigue dos caramelos andando

Realiza diez lanzamientos geniales

Eclosiona tres huevos 2.000 Polvos Estelares

Tres Inciensos

20 Super Ball Paso #3 Alcanza el nivel 15

Combate en dos Gimnasios

Combate en dos Incursiones Una MT de Carga

Una MT de Ataque Rápido

Dos Trozos Estrella Paso #4 Consigue la medalla de plata de Kanto

Evoluciona a 20 Pokémon

Consigue cinco caramelos andando 4.000 Polvos Estelares

Tres Módulos Cebo

20 Super Ball Paso #5 Captura un Ditto

Realiza 20 lanzamientos geniales

Captura diez Pokémon Fantasma Un Pase de Incursión Premium

Un Huevo Suerte

15 Revivires Paso #6 Evoluciona un Magikarp

Combate en diez Incursiones

Alcanza el nivel 25 6.000 Polvos Estelares

Cinco Caramelos Raros

Tres Inciensos Paso #7 Captura 50 Pokémon usando Bayas

Realiza un lanzamiento excelente con bola curva

Consigue la medalla de oro de Kanto 20 Ultra Ball

8.000 Polvos Estelares

Encuentro con Mew Paso #8 Captura a Mew 10.000 Polvos Estelares

Una Súper Incubadora

20 caramelos de Mew

Sí, habéis leído bien, el último paso de estas misiones especiales consistirá en capturar a Mew, de ahí que sean tan importantes y tan complicadas de realizar, porque esta será la única forma de poder tener a uno de los Pokémon Legendarios más raros y codiciados de toda la saga.

Los amigos, intercambios y regalos

La última de las novedades de 'Pokémon GO' ha sido precisamente una de las más demandadas desde que el juego fue lanzado hace un par de veranos. El mes pasado por fin se implementaron los intercambios de Pokémon con los amigos, un añadido que ha sido acogido con los brazos abiertos, pero vayamos por pasos.

Lo primero es entablar amistad con otra persona. Para ello cada cuenta contará con su propio código de amigo, similar a lo que ocurre con las consolas de Nintendo, que deberemos de proporcionar a la otra persona para que nos mande una solicitud de amistad. Una vez aparezca en nuestra lista, podremos seguir su progreso y consultar su nivel o el último Pokémon que ha capturado.

La amistad entre dos personas se medirá en el propio juego por niveles. Según las interacciones que tengamos con el otro jugador, el nivel aumentará poco a poco, lo que servirá para tener acceso a una serie de ventajas exclusivas que serán las siguientes:

Nivel de Amistad Requisitos Ventajas Buena Amistad Un día de actividad Intercambiar cualquier Pokémon Gran Amistad Siete días de actividades 20% de descuento de Polvos Estelares en los intercambios

5% más de daño en los Gimnasios e Incursiones

Una Honor Ball adicional en las Incursiones Ultraamistad 30 días de actividades 92% de descuento de Polvos Estelares en los intercambios

7% más de daño en los Gimnasios e Incursiones

Dos Honor Ball adicional en las Incursiones Amistad sin Igual 90 días de actividades 96% de descuento de Polvos Estelares en los intercambios

10% más de daño en los Gimnasios e Incursiones

Cuatro Honor Ball adicional en las Incursiones

Para tener acceso a las ventajas de los intercambios, los Gimnasios o las Incursiones es obligatorio que nuestro amigo participe con nosotros. Por su parte, solo podremos subir un punto de interacción al día, aunque podremos realizar todos los intercambios y participar en todos los combates que queramos con la otra persona.

Lo único que sí estará limitado a un uso diario son los regalos. Cada vez que giremos el Fotodisco de una Poképarada o un Gimnasio tendremos la posibilidad de obtener regalos que únicamente servirán para enviarlos a nuestros amigos. Al mismo tiempo solo podremos llevar encima diez de ellos y mandar uno solo por persona al día. Del mismo modo nosotros podremos abrir un total de 20 regalos diarios que nos sean entregados por nuestros amigos.

Dentro de estos obsequios puede haber varios objetos, entre los que habrá diferentes tipos de Poké Ball, Pociones, Revivires o también un Huevo Alola en el caso de que no tengamos nueve Huevos Pokémon en nuestro bolsillo. Dentro de estos Huevos puede haber alguno de los Pokémon de Kanto con su forma Alola, las cuales aparecieron por primera vez en las ediciones de 'Pokémon Sol y Luna' de Nintendo 3DS.

Además, estos Huevos se diferenciarán del resto, aparte de por su contenido y color, por el hecho de que requerirán que andemos siete kilómetros con ellos. Los Pokémon en cuestión que encontraremos en su interior son los siguientes: Rattata, Sandshrew, Vulpix, Meowth o Grimer.

Los requisitos de los Intercambios

Pasando a hablar de los Intercambios, esta función tan demandada requiere que dos personas sean amigas y a su vez estén situadas a un máximo de 100 metros de distancia entre una y otra. El juego permite intercambiar cualquier Pokémon, pero para ello es necesario pagar una cierta cantidad de Polvos Estelares que variará en función del nivel de amistad y del Pokémon a intercambiar. Los requisitos son todos estos:

Pokémon a intercambiar Buena Amistad Gran Amistad Ultraamistad Amistad sin Igual Si el Pokémon está registrado en la Pokédex de ambos. 100 Polvos Estelares 100 Polvos Estelares 100 Polvos Estelares 100 Polvos Estelares Si el Pokémon Legendario o Brillante está en la Pokédex de ambos. 20.000 Polvos Estelares 16.000 Polvos Estelares 1.600 Polvos Estelares 800 Polvos Estelares Si el Pokémon no está registrado en la Pokédex de uno de los dos. 20.000 Polvos Estelares 16.000 Polvos Estelares 1.600 Polvos Estelares 800 Polvos Estelares Si el Pokémon Legendario o Brillante no está registrado en la Pokédex de uno de los dos. 1.000.000 Polvos Estelares 800.000 Polvos Estelares 80.000 Polvos Estelares 40.000 Polvos Estelares

Aquí hay varios puntos que hay que tener muy presentes en todo momento. Uno de ellos es sobre todo la cantidad de Polvos Estelares a pagar, ya que será exactamente la misma para ambas partes. Es decir, si uno ofrece un Pidgey por un Lugia y el primero no tiene registrado a este Pokémon Legendario en su Pokédex, los dos deberán pagar un millón de Polvos Estelares, por lo que la cantidad solicitada para el intercambio siempre será la mayor, como en las ofertas de 3x2 de las tiendas.

Otro punto importante es que los intercambios son de ida, pero jamás de vuelta. Una vez entreguemos un Pokémon a otra persona se volverá intransferible y nadie más podrá tenerlo con el fin de evitar los intercambios en masa para completar la Pokédex en un santiamén. Además, los intercambios de Pokémon Legendarios, Brillantes o aquellos que no figuren en una de las Pokédex, solo se podrán realizar una vez al día.

A su vez, los puntos de combate de los Pokémon intercambiados también se reducirán, pero cuanto más alto sea el nivel de amistad, más altos serán sus nuevos puntos de combate. Por último, recibiremos entre uno y tres Caramelos del Pokémon que enviemos dependiendo de la cantidad de kilómetros que separen a los lugares en los que han sido capturados los dos Pokémon que serán intercambiados, de forma que, si supera los 100 kilómetros de distancia, obtendremos tres caramelos.

Los mejores trucos a tener en cuenta

Si bien la mecánica de 'Pokémon GO' es muy simple y, como hemos detallado hasta ahora, se han introducido una cantidad inmensa de novedades, en el juego hay una serie de trucos que no sería mala idea que memoricéis. Estos son algunos de los mejores:

El lanzamiento de la bola curva

A la hora de atrapar a un Pokémon podemos realizar el denominado lanzamiento con bola curva. Para efectuar este lanzamiento es necesario presionar en la Poké Ball y comenzar a mover el dedo en círculos lo más rápido que podamos. Acto seguido veremos cómo empezará a brillar y solo habrá que trazar una línea recta, aunque en este caso en un ángulo de unos 45º prácticamente.

Esto causará que la Poké Ball salga disparada de la derecha hacia el centro si movemos el dedo en el sentido contrario a las agujas del reloj o de la izquierda hacia el centro si lo hacemos a la inversa. Esto servirá, aparte de para conseguir más puntos de experiencia con el tiro, para que sea más fácil atrapar al Pokémon. Aun así, es más complicado de realizar que el lanzamiento común, por lo que tendréis que practicarlo bastante hasta dominarlo por completo.

Conseguir los objetos evolutivos

Anteriormente hemos indicado que hay algunos objetos para evolucionar a ciertos Pokémon. Puede que el obtenerlos sea aleatorio al girar los Fotodiscos de las Poképaradas, pero existe una forma de recibir uno de ellos con total seguridad.

Si visitamos una Poképarada diariamente durante siete días consecutivos, obtendremos una cantidad inmensa de objetos y entre ellos estará seguro una Escama Dragón, Roca del Rey, Revestimiento Metálico, Piedra Solar o Mejora.

Decidir la evolución de Eevee

Eevee es el Pokémon de la saga que cuenta con más evoluciones diferentes. En los juegos originales hay que utilizar ciertos objetos, subirlo de nivel a cierta hora del día o en determinados lugares para que evolucione en uno u otro.

En 'Pokémon GO' hay que darle 25 Caramelos Eevee para que evolucione, aunque se decidirá aleatoriamente la criatura en la que se transformará. Para elegir cuál es la que queremos que sea hay que seguir estos pasos:

Vaporeon : cambiar su nombre por el de Rainer.

: cambiar su nombre por el de Rainer. Jolteon : cambiar su nombre por el de Sparky.

: cambiar su nombre por el de Sparky. Flareon : cambiar su nombre por el de Pyro.

: cambiar su nombre por el de Pyro. Espeon : cambiar su nombre por el de Sakura o andar diez kilómetros con él como compañero Pokémon y evolucionarlo de día.

: cambiar su nombre por el de Sakura o andar diez kilómetros con él como compañero Pokémon y evolucionarlo de día. Umbreon: cambiar su nombre por el de Tamao o andar diez kilómetros con él como compañero Pokémon y evolucionarlo de noche.

Decidir la evolución de Tyrogue

Con Tyrogue nos encontramos con un caso muy similar al de Eevee, aunque en este caso solo puede evolucionar en tres Pokémon distintos. Para saber cuál será tendremos que hacer que el líder de nuestro equipo valore al Tyrogue que tengamos, de manera que el resultado será el siguiente:

Hitmontop : si su mejor estadística son sus puntos de salud.

: si su mejor estadística son sus puntos de salud. Hitmonchan : si su mejor estadística son sus puntos de defensa.

: si su mejor estadística son sus puntos de defensa. Hitmonlee: si su mejor estadística son sus puntos de ataque.

Elegir a Pikachu como Pokémon inicial

Si vais a jugar a 'Pokémon GO' por primera vez, os interesará saber que al principio del juego deberéis elegir a vuestro Pokémon inicial entre Bulbasaur, Charmander o Squirtle. Sin embargo, si queréis seguir los pasos de Ash y conseguir a Pikachu como vuestro primer Pokémon, podéis hacerlo.

Para ello bastará con intentar capturar a cualquiera de los tres Pokémon iniciales, escapar y seguir estos pasos varias veces. Así hasta que Pikachu aparezca en la pantalla y tan solo tendréis que lanzarle la Poké Ball para que sea vuestro.

Cuáles son los ataques más efectivos

En Pokémon hay 18 tipos distintos, entre los que están Fuego, Agua, Planta, Veneno, Dragón, Tierra, etc. Cada uno de ellos es más efectivo contra otro, del mismo modo que algunos son más débiles frente a algunos tipos en concreto.

En el caso de 'Pokémon GO' no deberéis fijaros en el tipo de vuestro Pokémon, sino en el de los dos ataques con los que cuenta para así emplear a uno u otro a la hora de hacer frente a los Pokémon de los Gimnasios o las Incursiones. Para que tengáis claro cuáles son las efectivos y poco efectivos, os dejamos a continuación con esta tabla de tipos.

Tipo Súper Efectivo Poco Efectivo Inmune Acero Hada, Hielo y Roca Acero, Agua, Fuego y Eléctrico Agua Fuego, Roca y Tierra Agua, Dragón y Planta Bicho Planta, Psíquico y Siniestro Acero, Fantasma, Fuego, Hada, Lucha, Veneno y Volador Dragón Dragón Acero No hace daño a Hada Eléctrico Agua y Volador Dragón, Eléctrico y Planta No hace daño a Tierra Fantasma Fantasma y Psíquico Siniestro No hace daño a Normal Fuego Acero, Bicho, Hielo y Planta Agua, Dragón, Fuego y Roca Hada Dragón, Lucha y Siniestro Acero, Fuego y Veneno Hielo Dragón, Planta, Tierra y Volador Acero, Agua, Fuego y Hielo Lucha Acero, Hielo, Normal, Roca y Siniestro Bicho, Hada, Psíquico, Veneno y Volador No hace daño a Fantasma Normal Ninguno Acero y Roca No hace daño a Fantasma Planta Agua, Roca y Tierra Acero, Bicho, Dragón, Fuego, Planta, Veneno y Volador Psíquico Lucha y Veneno Acero y Psíquico No hace daño a Siniestro Roca Bicho, Fuego, Hielo y Volador Acero, Lucha y Tierra Siniestro Fantasma y Psíquico Hada, Lucha y Siniestro Tierra Acero, Eléctrico, Fuego, Roca y Veneno Bicho y Planta No hace daño a Volador Veneno Hada y Planta Fantasma, Roca, Tierra y Veneno No hace daño a Acero Volador Bicho, Lucha y Planta Acero, Eléctrico y Roca

Subir rápidamente el nivel de entrenador

El nivel de entrenador es uno de los aspectos fundamentales del juego. Es necesario para tener acceso a algunos objetos en concreto, ciertas funciones y sobre todo para fortalecer todo lo posible a nuestros Pokémon. El nivel máximo que se puede alcanzar es el 40, pero para eso hay que dedicarle cientos de horas al juego.

Este proceso se puede acelerar de varias formas y a continuación os indicamos algunas de ellas:

Colecciona grandes cantidades de Pidgeys : este Pokémon de la primera generación habita en todos los rincones del mundo. Es muy fácil encontrarse con uno y atraparlo para así conseguir muchos Caramelos Pidgey, de los cuales necesitaréis 12 para evolucionarlo a Pidgeotto. Por cada evolución ganaréis 500 puntos de experiencia, así que imaginaros si lo hacéis en masa.

: este Pokémon de la primera generación habita en todos los rincones del mundo. Es muy fácil encontrarse con uno y atraparlo para así conseguir muchos Caramelos Pidgey, de los cuales necesitaréis 12 para evolucionarlo a Pidgeotto. Por cada evolución ganaréis 500 puntos de experiencia, así que imaginaros si lo hacéis en masa. Utiliza el Huevo Suerte : este objeto solo se puede conseguir en la Tienda o mediante otras formas especiales. Al usarlo ganaremos el doble de experiencia durante 30 minutos, así que es buena idea emplearlo cuando vamos a jugar tanto tiempo seguido o vamos a evolucionar a muchos Pokémon.

: este objeto solo se puede conseguir en la Tienda o mediante otras formas especiales. Al usarlo ganaremos el doble de experiencia durante 30 minutos, así que es buena idea emplearlo cuando vamos a jugar tanto tiempo seguido o vamos a evolucionar a muchos Pokémon. Participa en Incursiones : estas batallas son las que proporcionan más experiencia sin lugar a dudas. Siempre que podáis no dudéis en adentraros en una. Y si lo hacéis con un Huevo Suerte, mejor que mejor.

: estas batallas son las que proporcionan más experiencia sin lugar a dudas. Siempre que podáis no dudéis en adentraros en una. Y si lo hacéis con un Huevo Suerte, mejor que mejor. Realiza los mejores lanzamientos: por cada Pokémon que atrapemos obtendremos una cierta cantidad de puntos de experiencia que se decidirá en base a si ha sido un lanzamiento bueno, genial o excelente. Además, también importará que lo cacemos a la primera o con bola curva.

Conquista los Gimnasios a horas intempestivas

Las monedas son vitales para tener acceso a los mejores objetos del juego y la única forma de agenciároslas es conquistando Gimnasios. Como todo el mundo va tras ellas, tarde o temprano alguien vendrá a derribarlo y acabará con nuestros Pokémon.

No existe un método infalible para que esta situación no suceda, pero lo más recomendable es que tratéis de conquistar Gimnasios ubicados en zonas que no sean muy transitadas y sobre todo lo hagáis a horas en las que no suele haber demasiada gente por la calle, véase por la mañana temprano o por la noche. Por lo general vuestro Pokémon aguantará en pie la suficiente cantidad de tiempo para que obtengáis muchas monedas.

Los Pokémon más poderosos

En 'Pokémon GO' cada uno de los Pokémon dispone de tres estadísticas: puntos de salud, puntos de ataque y puntos de defensa. Estos apartados se deciden aleatoriamente y la forma de comprobar cuál es el mejor es pidiéndole al líder de nuestro equipo que valore al Pokémon en cuestión.

Es importante que tengáis en cuenta sus palabras, porque el Pokémon con más puntos de combate no será necesariamente el mejor que tengáis. De este modo, si os dice que "le fascina" o que "está flipando con sus estadísticas", es que es realmente bueno. En cambio, si os dicen que "puede que no sea el mejor" o que "no te será de mucha ayuda", más vale entonces que os olvidéis de él.

Si queréis saber cuáles son los mejores en cada una de las tres estadísticas, os mostramos a continuación los diez mejores en cada una de ellas, para que así tengáis claro a quién debéis atiborrar de Caramelos:

Puesto Puntos de Salud Puntos de Ataque Puntos de Defensa #1 Blissey Slaking Shuckle #2 Chansey Rayquaza Regice #3 Wobbuffet Mewtwo Steelix #4 Wailord Kyogre Cloyster #5 Snorlax Groudon Lugia #6 Slaking Salamence Aggron #7 Hariyama Alakazam Onix #8 Wigglytuff Latios Kyogre #9 Vaporeon Dragonite Groudon #10 Wailmer Gengar Ho-Oh

¿Qué más puedo hacer?

Por todo lo comentado hasta ahora queda más que claro que 'Pokémon GO' ha evolucionado a lo grande desde 2016. Si lleváis desde entonces sin jugar, veréis que tenéis toda clase de objetivos y misiones para completar, Pokémon para capturar y decenas de motivos para regresar a uno de los juegos más exitosos que ha sido publicado en los dispositivos móviles en los últimos años.

Si todo esto no os parece suficiente, tenéis la posibilidad de conseguir medallas dependiendo de las metas que cumpláis. Por ejemplo, andar cierta cantidad de kilómetros, participar en un número determinado de combates de Gimnasio o atrapar a unos cuantos Magikarps grandes, entre muchas otras.

Finalmente, cada mes se celebra el Día de la Comunidad, en el que durante tres horas un Pokémon en concreto aparece con mayor frecuencia por todas partes acompañado por una serie de ventajas. En los meses anteriores se ha elegido a Pikachu, Dratini, Bulbasaur, Mareep, Charmander, Larvitar y ahora le tocará el turno a Squirtle.

El próximo 8 de julio tendrá lugar el Día de la Comunidad de este mes desde las 11:00h hasta las 14:00h en España. Solo durante estas horas Squirtle estará por todas partes y aprenderá el movimiento exclusivo Hidrocañón si evoluciona a Blastoise. Además, como un gran incentivo, los Huevos eclosionarán cuatro veces más rápido de lo normal y los Cebos durarán tres horas, así que ya tenéis un buen plan para la mañana del domingo.

Los Días de la Comunidad es desde luego uno de los grandes motivos para seguir jugando a 'Pokémon GO' junto con todo los comentado previamente, pero a todo esto se suma los eventos temporales dedicados a ciertos tipos de Pokémon. En resumidas cuentas, dos años después el juego sigue vivito y coleando y mejor que nunca. Niantic desde luego ha realizado un trabajo excelente a la hora de publicar tantas mejoras por las que sigue mereciendo la pena seguir jugando. ¿Qué nuevas sorpresas nos traerá próximamente?

