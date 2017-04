Este es el kit de desarrollo de Project Scorpio, Microsoft nos podría estar dando detalles de su diseño final

Lo que vamos conociendo sobre Project Scorpio es gracias a artículos y vídeos que están preparando medios afines a Microsoft. Esta mañana os hablamos de la salida de vídeo, y ahora seguimos en esta línea con una actualización sobre el kit de desarrollo de la consola.

Es Gamasutra la que en esta ocasión tiene los detalles sobre las herramientas de desarrollo de Scorpio, además de algunas imágenes del cacharro. Como se puede comprobar en la primera de ellas, el kit es ligeramente más grande que una Xbox One S.

A mi me gusta la idea de que se parezca a la renovación de Xbox One, y lo que vemos ahora se le parece un poco, pero no podemos sacar conclusiones mayores sobre lo que realmente va a ser Scorpio.

El nuevo kit permite cambiar entre modos de consola: Xbox One, One S o Scorpio

En ella vemos un número mayor de botones físicos de control - son cinco - necesarios para el desarrollo, y llama la atención la existencia de una pantalla OLED en la zona inferior.

La pantalla muestra información como la tasa de frames por segundo y datos de ese estilo, obviamente esto desaparecerá de la consola real. En el frontal también vemos tres puertos USB.

Mejores especificaciones que Scorpio

Microsoft ha mejorado ciertos aspectos en este kit de desarrollo, para trabajar con más holgura. Por ejemplo, se dobla la RAM hasta los 24GB y se acelera la velocidad de la GPU. También se cuenta con doble unidad de almacenamiento: una unidad SSD de 1TB y un disco de 1TB.

Si nos tenemos que fiar de lo acontecido en el pasado, los kits de desarrollos de Xbox se suelen parecer a las consolas que podemos comprar. Mientras nos enteramos de algo más, hay que recordar que el precio, nombre y diseño final lo conoceremos en junio, en el E3.