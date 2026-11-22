Esta semana medio mundo está en Vice City. GTA VI lleva tres días a la venta y en cualquier grupo de WhatsApp, oficina o patio de colegio se habla de lo mismo: la misma persecución, el mismo golpe, el mismo bug absurdo que ya rula en vídeos. Doce años de espera y diez dígitos de presupuesto para que millones de personas recorran exactamente la misma ciudad. Justo por eso es el momento de fijarnos en otras dos ciudades que han aparecido estos días en Internet.

Contaba hace unos días María, la boss de Xataka, que alguien ha recreado toda Valencia, edificio a edificio, con la estética de SimCity. Ese alguien, @13ug1mb en X, la ha clavado. Como valenciano os digo que es brutal, está perfecta: se puede reconocer cualquier punto por el que hayas pasado alguna vez.

Mientras tanto, en Forocoches, un shur está montando él solo una especie de GTA llamado Spain Videogame en el que puedes aparecer en cualquier punto de España y recorrerlo cual videojuego. Es muy tosco y más que un videojuego se trata de una curiosidad que podemos probar por nosotros mismos. La mayoría de negocios son inventados, la ausencia de coches aparcados le quita realismo y elementos del entorno o fachadas son irreales. Aun así, algunas zonas de mi Torrent natal las reconozco a la primera solo por el trazado. Por ejemplo, el cruce de la imagen que encabeza este artículo. Carrer Calvari con Padre Méndez, paisanos.

Pero es que aquí el resultado actual no es tan importante como hacia dónde estamos yendo. Si un tío, él solo, en sus ratos libres, desde su portátil doméstico, es capaz de hacer esto en 2026, ¿qué hará un equipo profesional en 2030? Las piezas ya las tenemos todas sobre la mesa: tenemos cartografía abierta, tenemos motores gratuitos y tenemos una IA que genera código, modelos y texturas. Pronto el GTA de nuestra ciudad, el Forza Horizon por nuestro pueblo o la carrera de futbolista profesional con el equipo de nuestro barrio estarán a un prompt de distancia.

Es la bomba, pero tiene un precio. El videojuego es una de las últimas monoculturas que nos quedan. Todos esos lunes, en el recreo o junto a la máquina de café del curro, se hablaba de la misma misión o del mismo torneo del FIFA, porque todos habíamos jugado a lo mismo. Ese terreno común era la mitad del juego.

Ya pasó con el streaming. La serie que veía medio país el mismo jueves a la misma hora y de la que se hablaba al día siguiente (qué cabrón don Pablo fugándose con la pasta, qué fuerte que al final Marcos y Eva se han liado) pasó a ser un catálogo infinito donde cada uno ve lo suyo cuando quiere.

Ocurre hasta con los estrenos: hay gente que se ventila toda la temporada en un día y hay gente que necesita seis semanas. Pero el streaming al menos sigue siendo una experiencia compartida, aunque asíncrona, y más pronto o más tarde, acabamos hablando de la misma 'El juego del calamar' o la misma 'Better Call Saul'. El juego generado a medida va mucho más allá porque cada uno tendrá una experiencia hecha solo para él.

Lo común pasa a ser la herramienta y deja de ser la experiencia. La pregunta del lunes ya no será "¿has llegado a la misión del banco y la minigun? ¡Qué locura!", sino algo más parecido a "enséñame el tuyo". Seguiremos jugando todos, pero ya no jugamos exactamente a lo mismo. Y hablar de algo que solo has vivido tú se parece menos a comentar una partida y más a enseñar las fotos de tus vacaciones: el 99% de las veces es un coñazo para quien las ve.



