Esta es la lista de juegos de PS4 que no serán compatibles con PS5: Sony desvela más detalles de la compatibilidad entre consolas

La esperadísima consola de nueva generación de Sony tendrá compatibilidad con el 99% de los videojuegos de PS4, según la propia Sony confirmó. Ahora bien, hay un 1% de títulos que no se van a poder jugar en la PS5 a pesar de los modos de compatibilidad que trae la consola. Sony ha publicado la lista de cuáles son.

En un nuevo artículo de soporte publicado por la marca japonesa, explican muchos más detalles sobre cómo es la retrocompatibilidad de la PS5 y resuleve algunas dudas. Entre ellas estaba la duda de qué juegos de PS4 no iban poder jugarse. Estos juegos tendrán una etiqueta de aviso de "Playable on: PS4 only". Son los siguientes:

'DWVR'

'Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One'

'TT Isle of Man - Ride on the Edge 2'

'Just Deal With It!'

'Shadow Complex Remastered'

'Robinson: The Journey'

'We Sing'

'Hitman Go: Definitive Edition'

'Shadwen'

'Joe's Diner'

Lo cierto es que la lista es ínfima en comparación con todos los juegos para la cuarta generación de PlayStation disponibles. Sin embargo si la comparamos con la estrategia de Microsoft las cosas son muy diferentes. Y es que Sony no ofrece compatibilidad con juegos de PS3, PS2 o PS1.

La nueva Xbox Series X ofrece en cambio una retrocompatibilidad mucho mayor. Microsoft ha prometido no solamente compatibilidad con juegos de la generación anterior sino con las cuatro generaciones que han desarrollado hasta ahora. Es uno de sus puntos fuertes y estrategia de marketing para esta generación. Además han prometido HDR y 120 fps a algunos títulos.

Game Boost, partidas guardadas, actualizaciones y más

No va a haber muchos problemas a la hora de jugar un videojuego de PS4 o PS4 Pro en un a PS5. Indica Sony que sólo habrá que insertar el disco en la consola o descargar su versión digital en caso de no tener un disco físico. Además, se podrán transferir partidas guardadas desde una consola a la otra mediante Wi-Fi. Adicionalmente, algunos juegos se podrán actualizar a la versión de PS5 si son elegibles para ello.

De lo que sí que avisan los japoneses es de la posibilidad de encontrar errores al jugar. Estos pueden darse por fallos en la retrocompatibilidad o por no contar con los accesorios adecuados. Por ejemplo, el Dualshock 4 no se podrá usar para juegos de PS5.

Explica Sony que algunos de los más de 4.000 juegos de PS4 que sí que se podrán jugar podrán beneficiarse de Game Boost. Game Boos es una característica de la PS5 que permite aumentar la calidad de los gráficos de los videojuegos cambiando la cantidad de fotogramas por segundo, por ejemplo.

Vía | Sony PlayStation