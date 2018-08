Epic Games lo confirma: 'Fortnite' para Android no se podrá descargar desde Google Play

Al final sí, los rumores eran ciertos: 'Fortnite' para Android no estará en Google Play. Así lo ha comunicado hoy Epic Games, explicando que planea distribuir el juego directamente a través de su sitio web, tal y como se había especulado. Con este movimiento, la compañía se ahorraría abonar el 30 % de comisiones que se lleva la tienda de Android.

Este porcentaje, según estimaciones hechas cuando se conjeturaba sobre la posibilidad de que el título no se distribuyese a través del market de los de Mountain View, se traduciría en un ahorro de unos 40 millones de dólares mensuales. Es el 30 % de los 133 millones mensuales que ha ganado de media cada mes desde el lanzamiento.

"El 30 % es desproporcionado con respecto al coste de los servicios que prestan estas tiendas", dice el fundador de Epic Games

Las razones más allá de lo económico

El fundador de Epic Games, Tim Sweeney, ha explicado en una entrevista publicada en 'Eurogamer', que una de las razones por la que distribuirán 'Fortnite' para Android por su cuenta es "la eficiencia económica".

"La tasa del 30 % es un alto coste en un mundo en el que el 70 % de los desarrolladores de videojuegos deben cubrir todos los costes de desarrollo, funcionamiento y soporte de sus juegos", explica.

Epic Games dice querer tener una relación directa con sus clientes

Pese a todo, dice entender la comisión en el mundo de las consolas, por la inversión que existe en hardware, pero no en plataformas abiertas. "El 30 % es desproporcionado con respecto al coste de los servicios que prestan estas tiendas, como el procesamiento de pagos, el ancho de banda de descarga y el servicio al cliente".

No obstante, al margen de lo económico, la segunda ventaja de una distribución propia para la compañía es la relación directa con los usuarios, dice Sweeney. "Epic quiere tener una relación directa con sus clientes en todas las plataformas donde sea posible. Lo bueno de internet y la revolución digital es que esto es posible, ahora que ya no se necesitan comercios físicos y distribuidores intermediarios", asegura. Y de haberlo podido hacer en iOS, donde las limitaciones son mayores para instalar contenido no autorizado por Apple, dice que también lo habrían hecho.

De haberlo podido hacer en iOS, también lo habrían hecho, asegura Sweeney

El método para descargar 'Fortnite' para Android será el que se había adelantado en días pasado. En el sitio web de la compañía se alojará un instalador que los usuarios podrán descargar en su teléfono móvil. Una vez en el terminal, desde el mismo podrán completar la instalación del juego. Eso sí, siempre que el dispositivo sea compatible.

Por lo demás, solo sabemos que el juego llegará en exclusiva para el Samsung Galaxy Note 9 durante su primer mes, con una duración de la exclusividad de hasta 120 días según algunas fuentes. De momento, pese a que algunos rumores sitúan a los responsables de Epic en la presentación del gran terminal de Samsung, se desconoce la fecha concreta para el lanzamiento de 'Fortnite' para Android.