Eli Roth ('Hostel') dirigirá una adaptación al cine de la saga de violentos shooters de ciencia-ficción 'Borderlands'

El director Eli Roth se hará cargo de una adaptación del videojuego 'Borderlands', que producirán Avi y Ari Arad (el primero fue presidente de Marvel Comics y productor de la mayoría de las adaptaciones Marvel fuera del MCU, de los 'Spider-Man' de Raimi a 'Daredevil' o 'Blade'), que guionizará Craig Mazin ('Chernobyl') para Lionsgate. El proyecto está en pie desde 2015, pero es ahora que ha llegado a una fase avanzada, aunque siguen sin dar demasiados detalles sobre la misma.

Roth ha declarado sobre el proyecto que "estoy muy emocionado de sumergirme en el mundo de 'Borderlands', y no lo podría estar haciendo con un mejor guión, equipo de producción y estudio. Tengo una larga y exitosa carrera con Lionsgate, siento que hemos crecido juntos, y que todo en mi carrera como director ha llevado a un proyecto de esta escala y ambición". Afirma que "todo el mundo en Gearbox [la desarrolladora del juego] han apoyado increíblemente mis ideas, es como una tormenta de creadores poniendo sus ideas en común".

So excited to be part of the @Borderlands family! Thank you @GearboxOfficial @Lionsgate @DuvalMagic, @picturestart, Arad Productions and everyone for welcoming me in. See you on Pandora! pic.twitter.com/UspqIcoerF