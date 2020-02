El efecto Osborne se repite: la PS4 también cae en ventas, muchos usuarios se están reservando para la futura PS5

La gente tampoco quiere (tanto) una PS4. El mismo problema del que hablamos en el caso de las Xbox One se ha confirmado para las PS4, que han bajado en ventas de forma notable durante el último trimestre del año pasado.

La caída no ha sido tan pronunciada como la de la Xbox One: mientras que esta cayó un 43% en ventas de hardware, la PS4 lo ha hecho un 25% con respecto a los resultados del mismo periodo de 2018. En Microsoft los usuarios se reservan para las Xbox Series X, y en Sony ocurre lo mismo y los usuarios se están reservando también para la PS5.

En 1981 la empresa Osborne Computer Corporation anunciaba el Osborne 1. En 1983 el creador de la compañía, Adam Osborne, anunció no uno, sino varios modelos de nueva generación que en aquel momento eran solo prototipos, pero afirmó que mejorarían notablemente el rendimiento del Osborne 1. ¿Qué ocurrió?

Que se cancelaron las reservas y las ventas del Osborne 1 y los ingresos cayeron en picado. Tal fue la caída que la propia empresa tuvo que anunciar la bancarrota unos meses después, en septiembre de 1983. Aquel anuncio acabó condenando a la empresa, y se convirtió en todo un paradigma con nombre propio: el efecto Osborne.

El efecto Osborne se ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Sega comenzó a hablar de la Dreamcast cuando la Saturn estaba tratando de consolidarse y condenó este modelo. Nokia cayó en la misma situación cuando anunció que pasaba de Symbian a Windows Mobile: es cierto que ya no eran competitivos con respecto a los productos basados en iOS o Android, pero seguían generando ingresos notables a la firma.

Como ocurrió hace unos días con los resultados fiscales de la Xbox One, la historia se ha repetido —aunque con algo menos de impacto— en la PS4. Sony vendió 6,1 millones de unidades de su consola frente a los 8,1 millones que vendió en el mismo periodo de 2018, algo que supone una caída del 25%.

Las cifras de ventas anuales también han caído de forma notable: en 2019 se vendieron 14,7 millones de unidades, mientras que en todo 2018 se vendieron 17,7 millones. La caída se ha acelerado, ya que durante 2018 Sony también vendió menos que en 2016 y 2017, cuando logró 19,4 millones de unidades vendidas.

