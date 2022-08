'Diablo IV' no tendrá una de las características más criticadas de 'Diablo Inmortal'

No es ningún secreto que, a pesar del buen rendimiento económico de 'Diablo Inmortal', la última entrega de la saga ha sido duramente criticada por sus mecánicas pay to win y las cajas de botín. Ante esta situación, la monetización de 'Diablo IV', el próximo gran lanzamiento, generaba temores, pero Activision Blizzard ha salido a la palestra para calmar las aguas.

A través de una extensa publicación en la web oficial del juego, la compañía ha explicado que 'Diablo IV' será un juego de pago completo (no como 'Diablo Inmortal', que es free to play), pero que se comportará como un juego como servicio. Esto es, recibirá actualizaciones, tendrá cosméticos e incluso un pase de batalla premium, pero no cajas de botín.

La monetización de 'Diablo IV'

Vayamos primero con la monetización del juego. Por un lado, 'Diablo IV' será un juego de pago, pero eso no quita que la compañía vaya a dejar pasar la ocasión de seguir generando ingresos mediante diferentes vías. A modo de resumen, el sistema es el siguiente:

La tienda : hay una monedad premium (de pago, comprada con dinero real) que sirve para comprar cosméticos en la tienda. Serán elementos cosméticos, como skins o personalizaciones, pero según la empresa, "nada de lo que se vende ofrece una ventaja directa o indirecta en términos de jugabilidad". Además, los cosméticos obtenidos en la tienda que sean exclusivos para una clase se podrán usar con todos los personajes de la cuenta que sean dicha clase.

: hay una monedad premium (de pago, comprada con dinero real) que sirve para comprar cosméticos en la tienda. Serán elementos cosméticos, como skins o personalizaciones, pero según la empresa, "nada de lo que se vende ofrece una ventaja directa o indirecta en términos de jugabilidad". Además, los cosméticos obtenidos en la tienda que sean exclusivos para una clase se podrán usar con todos los personajes de la cuenta que sean dicha clase. Pase de temporada: hay dos pases de temporada, uno gratuito y otro de pago. La diferencia entre ambos es que el premium otorga cosméticos y moneda premium. Hay elementos cosméticos que solo se pueden conseguir con el pase de temporada, como ya sucede en otros tantos juegos. No todos los cosméticos se consiguen en la tienda o en el pase de temporada, algunos también salen como botín durante el juego.

El juego no tendrá cajas de botín (algo que tiene sentido viendo las críticas recibidas por 'Diablo Inmortal', que hace algunos días la compañía las eliminaba de 'Overwatch' y que los organismos estatales las están mirando muy de cerca) ni permitirá pagar por obtener más poder. En otras palabras, ni loot boxes ni mecánicas pay to win.

Ahora bien, el pase de temporada sí otorgará potenciadores de temporada gratuitos. Estos permiten avanzar más rápido en la temporada (aumentando la experiencia conseguida). Según Activision Blizzard, dado que son objetos que afectan a la jugabilidad, "son gratuitos para todo el mundo. Queremos dejar muy claro que no se podrán desbloquear más deprisa los potenciadores de temporada por medio de compras: no hay forma de desbloquear más potenciadores o desbloquear antes los que hay gastando dinero".

'Diablo IV' como juego como servicio

'Diablo IV' se basará en temporadas y en el reinicio de las mismas. Son iguales que las de 'Diablo III', en el sentido de que todos los personajes de la temporada anterior se trasladan al reino eterno, donde pueden seguir jugando, subiendo de nivel y consiguiendo botín. Si queremos jugar la nueva temporada, hay que crear un personaje desde cero. De esa forma, todos los jugadores parten del mismo nivel.

Activision Blizzard va fuerte con este sistema: según Joe Piepiora, director adjunto del juego, "estamos en condiciones de ofrecer cada trimestre una actualización con el nivel de calidad que merece este juego tan fantástico". Vamos, cuatro temporadas al año.

Según la compañía, "cada temporada incluirá una característica de juego novedosa y una nueva cadena de búsquedas que presentará nuevos retos, misterios y posibilidades para la experiencia de subida de nivel". De esa forma, se podrán introducir personajes nuevos o recuperar algunos ya conocidos con cada temporada.

De cara a mejorar, aseguran desde Activision Blizzard, se tendrá en cuenta el feedback de los jugadores y se revisarán algunas mecánicas del metajuego, como los objetos únicos y legendarios, los glifos, etc. Esa es la forma que tiene la compañía de mantener el juego fresco y en constante evolución.

Otro añadido serán los eventos en directo, que son eventos temporales disponibles en cada temporada. Podemos pensar en una invasión a un territorio que dure un fin de semana o un NPC escondido que nos da una misión con botín suculento. La idea es que el mundo se sienta vivo, pero a ver qué tal.

Todo esto se verá reflejado en el diario de temporada, que vuelve en esta entrega. Este diario será gratuito para todo el mundo y tendrá capítulos que habrá que completar para avanzar en él. Es como una especie de pase de batalla, pero algo más duro, con jefes finales, misiones, etc.

Sin fecha de lanzamiento, por ahora

Aunque Activision Blizzard está calentando motores para su nuevo juego, lo cierto es que todavía no tiene fecha de lanzamiento. Lo que sí sabemos es que saldrá en algún momento de 2023 para PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 y PS5.