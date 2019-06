Devolver Digital en el E3 2019: todas las novedades, nuevos juegos y tráilers

Las conferencias de Devolver Digital en el E3 se han vuelto un espectáculo que trasciende los propios videojuegos para convertirse en una especie de película corta de serie B en la que se entremezcla el guión con el anuncio de nuevos lanzamientos, todo ello con un componente humorístico muy marcado y toneladas de sangre falsa.

Lo cierto es que en el papel de distribuidora en este E3 2019 no han brillado tanto, aunque algunas de sus presentaciones sí que tienen muy buena pinta. Por encima de todos se ha colocado se ha colocado ‘Carrion’, un juego con estética pixel art que rivaliza con ‘Dead Cells’ en cuanto a la majestuosidad de un estilo tan minimalista, al menos a priori.

‘Fall Guys’

Si algo caracteriza a Devolver Digital es su capacidad para encontrar pequeñas joyas con potencial y en este caso la mezcla entre battle royale y Humor Amarillo puede ser un coctel sensacional para triunfar en internet o en una fiesta con amigos. La clave estará en cuántas pruebas habrá y cómo serán de variadas entre ellas. Pero el concepto es genial.

‘Devolver Bootleg’

Entre la parodia, el homenaje y la denuncia por copyright que estaría bordeando de no ser porque han sido publicados por ellos mismo. Este pack de ocho juegos en uno trae algunos de los grandes clásicos de Devolver Digital con una revisión minimalista de algunos conceptos. Como por ejemplo ese ‘Hotline Milwaukee’ al que es imposible no querer echarle una partida.

El ‘Devolver Bootleg’ está ya disponible en la tienda de Steam con una increíble rebaja de cinco céntimos que termina el 16 de junio. El juego, como parodia autorreferencial, costará 3,99 euros o 3,95 si nos damos prisa en adquirirlo antes de que termine la generosa oferta.

‘Carrion’

¿A quién no le gusta ser de vez en cuando el malo de la película? En este caso, el malo es una bestia informe con tentáculos -en un mundo pixel art impresionante- que tendrá que escapar del laboratorio en el que están experimentando con él. Por el camino, iremos adquiriendo habilidades, mutando y matando decenas de personas. 'Carrion’ llegará en 2020 y recomendamos encarecidamente echar un vistazo al tráiler.

‘Enter the Gungeon: House of the Gundead’

De la misma forma que las conferencias del E3 de Devolver Digital parecen una broma, a veces lo anuncios que hacen en ellas también. Pero resulta que no. ‘Enter the Gungeon: House of the Gundead’ es una recreativa que llegará a las salas, no sabemos de donde concretamente, pero que parece que no hará su desembarco ni en ordenadores ni en PC.

Retomando el espíritu de clásicos como ‘Time Crisis’, pero con un aspecto gráfico renovado y con los enemigos del ‘Enter the Gungeon’ original, la apuesta de Devolver Digital vuelve a dejarnos completamente descolocados. Por atrevido, por loco y porque seguramente nos quedaremos sin probarlo. Una lástima.

‘The Messenger: Picnic Panic’

El cierre de la conferencia del E3 2019 de Devolver Digital no ha sido todo lo brillante que se podría esperar de una distribuidora que acostumbra, como hemos visto, a algunos de los lanzamientos más locos de la industria. Sin embargo, ha sido una expansión la elegida para terminar una presentación atípica. Quizás hasta tiene su lógica, después de todo.