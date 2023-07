“Desprecio”: la controvertida motivación de un usuario para completar un desafío casi imposible en ‘Final Fantasy VII’

Alcanzar el nivel 99 en ‘Final Fantasy VII’ sin abandonar la primera zona del juego es un reto extremadamente difícil. ¿Imposible? No exactamente, pero muy pocas personas en este planeta se atreverían a conseguirlo por un buen conjunto de razones. Algunas de ellas son que para superarlo hay que invertir más de 500 horas eliminando enemigos una y otra vez para ir sumando escasos puntos de experiencia en cada ocasión.

‘Final Fantasy VII’, ciertamente, ofrece una aventura mucho más interesante que consiste en unir fuerzas contra Sephiroth, el personaje malvado de la historia que busca aprovechar la esencia del planeta como una fuente de energía personal, deseo que llega acompañado de un efecto preocupante y destructivo. Permanecer atascado intencionalmente en la primera fase del juego puede tener poco sentido, pero no para algunos jugadores.

El deseo de alcanzar lo inalcanzable

Como recogen nuestros compañeros de 3DJuegos, las raíces de este logro, si es que así podemos llamarlo, se remontan a hace una década aproximadamente. En 2012, un usuario cuyo seudónimo era “Dick Tree” prometió hacer que Cloud y Barrett llegaran al nivel 99 en el primer reactor de ‘Final Fantasy VII’. Aquella promesa dejó a algunos usuarios atónitos y a otros con la pregunta de si esta persona cumpliría con lo que había dicho.

Lo cierto es que pacto de palabra con los otros miembros de la comunidad del foro no avanzó cómo se esperaba. Si bien el usuario en cuestión no dijo cuándo alcanzaría el reto, empezó mostrando su progreso en diferentes publicaciones hasta que su presencia en el mismo se volvió esporádica. En algún momento afirmó haber alcanzado el nivel 99 con los mencionados personajes del juego, pero prefirió no compartir el logro.

Cloud Strife, uno de los personajes del juego

Ciertamente, nadie sabía si realmente “Dick Tree” había superado el reto. Y, como se negaba a suministrar pruebas, casi nadie apostaba por creerle. Frente a este escenario, un usuario llamado CirclMastr decidió asumir una postura muy personal: se propuso superar el reto, aunque esto le demandara horas y horas de juego en la misma etapa del reactor, algo completamente monótono y muy laborioso.

El usuario CirclMastr se puso manos a la obra y después de dos años finalmente consiguió que Cloud y Barrett alcanzaran el nivel 99 en el primer reactor de ‘Final Fantasy VII’. Su “viaje” por cumplir la promesa incumplida del otro forero empezó en 2015 y acabó en 2017. Gran parte del proceso ha quedado documentado en múltiples vídeos en su canal de Twitch, pero el más memorable es el desenlace final publicado en YouTube.

Una captura de pantalla que muestra el logro de CirclMastr

Para muchos, las razones que motivaron a CirclMastr a invertir gran parte de su tiempo en este reto no tenían sentido, pero el mismo usuario se encargó de despejar las dudas con un mensaje en el foro donde comenzó la historia. Su postura ha sido entendida por algunos y rechazada por otros. El aspecto más controvertido de la misma es que el motor principal de su motivación ha sido su sed de venganza hacia el otro usuario.

“Llegar al nivel 99 en el primer reactor no tiene sentido. Entonces, ¿por qué lo hago? Lo hago para expresar mi odio y mi desprecio por Dick Tree. Lo hago para expresar la camaradería que siento por aquellos que hemos seguido este tema durante años solo para ser decepcionados por él. Lo hago, también, para demostrarme a mí mismo que puedo perseverar. El acto en sí no tiene sentido, yo le doy el sentido”, explicó.

Imágenes: Square | Capturas de pantalla

