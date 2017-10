Denuvo queda definitivamente obsoleto: de sistema "incrackeable" a ser superado en menos de 24 horas

Denuvo ha quedado "oficialmente" obsoleto. El que durante 2015 y parte del 2016 fue considerado como un sistema "incrackeable", llegándose a hablar incluso de que era el principio del fin de los crackeadores, ha tocado fondo al ser superado en menos de 24 horas en el lanzamiento de los dos últimos juegos que lo utilizaban.

La semana pasada se lanzaba al mercado el juego 'Total War: Warhammer 2'. Estaba protegido por el sistema anticopia de Denuvo, el cual no impidió que apareciese un crack efectivo en sólo unas horas. Lo mismo pasó poco después con 'FIFA 18', cuyo crack apareció en menos de un día demostrando que lo sucedido con el Total War no era una coincidencia.

El grupo responsable de estos dos crackeos ha sido STEAMPUNKS, y la rapidez con la que lo han conseguido demuestran que deben tener en su poder un método rápido y eficaz para saltarse la protección. Algo que ya se veía venir después de que los numerosos cracks de juegos protegidos con él llevasen hace unos meses a que algunos títulos decidiesen prescindir de él.

En cualquier caso, lo que ha pasado con Denuvo no deja de ser lo mismo que suele pasar con todos los sistemas anticopia en el particular juego del gato y el ratón al que llevan años jugando industria y crackeadores. Por lo tanto, lo lógico será que en unos meses aparezca uno nuevo que vuelva a impedir durante un tiempo limitado que se puedan crackear los nuevos lanzamientos.

Auge y caída de Denuvo

Denuvo era un sistema de seguridad diferente. La empresa austríaca que lo desarrolló estaba formada por ex-crackers retirados, y consiguió mantener a los crackeadores de juegos a raya durante algún tiempo en varios de los juegos clave de 2015 y gran parte de 2016.

Ya en 2016 apareció en redes P2P el primer juego protegido con su tecnología. Se trataba de FIFA 16, aunque en realidad no se había forzado el sistema anticopia, sino que simplemente habían descubierto cómo puentearlo en ese juego concreto. Sin embargo, en agosto del 2016 se sobrepasó por primera vez su tecnología "incrackeable" con 'Rise of the Tomb Raider'.

En aquel primer caso el sistema tardó 7 meses en ser superado, pero una vez que un grupo descubre cómo saltarse uno de estos sistemas es sólo cuestión de tiempo que otros aprendan a hacerlo también. Eso se vio reflejado en los siguientes meses, donde el sistema se empezó a sobrepasar de tal manera que títulos como 'Mass Effect: Andromeda' decidieron prescindir de él.

Y desde entonces el crackeo de este sistema de DRM ha seguido evolucionando hasta ser sobrepasado en menos de 24 horas, recordemos que la primera vez tardaron 7 meses, demostrando que el que antaño era considerado un sisterma "incrackeable" ahora ya es un sistema de seguridad rápidamente vulnerable.

