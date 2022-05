AYANEO2: un ataque frontal a la Steam Deck con Windows 11, Ryzen y pantalla OLED

AYANEO ha anunciado un duro competidor para consolas como la Steam Deck. Se trata de la AYANEO2, una consola portátil que cuenta con el chipset AMD Ryzen 6800U, una APU con tecnología Zen 3+. Se trata así de una pequeña consola con un hardware relativamente similar al de un portátil, prometiendo un rendimiento de con 3,38 TFLOPS frente a los 1,6 TFLOPS de la Steam Deck.

Potente, portátil y OLED

La AYANEO 2 cuenta con una pantalla sin macros alrededor, con una resolución 1280 × 800 y una diagonal de siete pulgadas. Pero lo relevante está en su interior, con un SoC Ryzen 7 6800U sin limitación de frecuencia. Es capaz de alcanzar así los 4.7 GHz, una cifra que le plantea un interesante reto al sistema de refrigeración de la consola.

A nivel técnico, esta consola es más similar a un PC que a una portátil. Quedará por ver su desempeño real, dadas las limitaciones en refrigeración de una consola

A nivel gráfico, su GPU integrada Radeon 680M permite ejecutar la arquitectura RDNA 2 de AMD. La ambición a nivel de hardware es alta, buscando más un pequeño PC de bolsillo que una consola portátil al uso.

La consola llega asimismo con 16 GB de RAM de tipo LPDDR5, sin confirmarse aún el almacenamiento interno que montará. Llegará con Windows 11, por lo que es una consola que permitirá jugar tanto en servicios en streaming como instalar juegos en la memoria interna para ejecutarlos en local.

Esta bestia llegará a finales de 2022 y, aunque no se ha anunciado su precio, hermanas como la AYANEO NEXT partían de los más de 1.400 dólares, por lo que no será una consola barata.

Más información | AYANEO