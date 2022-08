Apocalipsis retro: Sega confirma la Mega Drive Mini 2, su nueva consola mini para Europa, que incluirá 60 clásicos

Justo cuando la fiebre por las consolas mini (esas réplicas que inundaron el mercado hace unos años, con réplicas reducidas de hardware clásico que emulaban títulos clásicos de NES, Super Nintendo, Mega Drive, Commodore 64, Amiga y muchos otros) comenzaba a remitir, Sega anuncia una nueva consola. En realidad, es la versión europea de un producto ya anunciado, la Genesis Mini 2 que saldrá en Estados Unidos. Se trata de Mega Drive Mini 2, que tendremos en las tiendas en la misma fecha, el 27 de octubre.

El anuncio llega, además, con lista completa de juegos, donde hay varias sorpresas. Entre los 60 juegos, hay 12 de la fallida comercialmente pero muy memorable Mega-CD y 7 juegos especiales (nuevos títulos exclusivos de la máquina, inéditos, adaptaciones de recreativas y demakes).

60 bofetadas de nostalgia

Aunque el grueso de los juegos clásicos del catálogo de Mega Drive se los llevó la primera Mega Drive Mini, esta selección no anda carente de títulos atractivos. Tenemos los clásicos de la conducción 'Super Hang-On' y 'Out Run', el rolazo 'Phantasy Star II', el alucinante 'Rainbow Islands', los imprescincibles 'Revenge of Shinobi' y 'Shadow Dancer', el simulador de Dios 'Populous', el ultragore 'Splatterhouse 2' y rarezas ignotas pero muy recuperables como el matamarcianos 'Truxton', entre muchos otros

Esta es la lista completa de juegos:

After Burner II

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros.

ClayFighter

Crusader of Centy

Desert Strike: Return to the Gulf

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Lightening Force: Quest for the Darkstar

Midnight Resistance

OutRun

OutRunners

Phantasy Star II

Populous

Rainbow Islands - Extra

Ranger-X

Ristar

Rolliong Thunder 2

Shadow Dancer: The Secret of Shinobi

Shining Force II

Shining in the Darkness

Sonic 3D Blast

Splatterhouse 2

Streets of Rage 3

Super Hang-On

Super Street Fighter II - The New Challengers

The Ooze

The Revenge of Shinobi

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Truxton

VectorMan 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong

Juegos de Mega CD (SEGA CD)

Ecco the Dolphin (CD Ver.)

Ecco: The Tides of Time (CD Ver.)

Final Fight CD

Mansion of Hidden Souls

Night Striker

Night Trap

Robo Aleste

Sewer Shark

Shining Force CD

Silpheed

Sonic The Hedgehog CD

The Ninja Warriors

Juegos Especiales