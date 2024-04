Alguien ha cortado por la mitad una PlayStation para crear una versión portátil. El resultado es fantástico

El mundo de los modders de consolas de videojuegos suele dar algunas sorpresas fantásticas. Hemos visto recientemente a usuarios que meten un SSD de 61 TB a sus Steam Deck o modificaciones de lo más simpáticas como aquella del mando de juguete de Fisher Price. Sin embargo lo que hemos visto esta vez es una verdadera obra de arte.

Se trata de una PlayStation original (PS1, PSX) en formato portátil. En su interior no hay una placa emuladora del estilo de una Raspberry Pi, no. Dentro hay ni más ni menos que todos los componentes de la PlayStation, pero metidos de una forma que a priori parecería casi imposible de hacer funcionar.

De hecho el autor de este mod, el usuario YveltalGriffin, del foro BitBuilt, lo ha logrado partiendo por la mitad la placa base de la PSX para luego conectar ambas mitades y luego colocarlas en esa nueva carcasa de consola portátil que tiene un formato que recuerda por ejemplo a las PSP o a las PS Vita.

El autor explica en un "worklog" en ese mismo foro cómo compró dos placas PU-18 de las PlayStation en versión PAL. La placa "parece complicada, pero solo tiene dos capas y todo funciona a muy baja velocidad".

Primero probó a "recablear" la BIOS, que estaba un poco "en medio" de todo, y comprobó que efectivamente todo seguía funcionando. Añadió además un módulo Xstation para poder cargar juegos desde una tarjeta SD y eliminó los conectores serio y paralelo que no hacían falta para el resultado final.

Fue entonces cuando realizó la operación más "salvaje": cortar la placa por la mitad. Hacer algo así parece una garantía de dejar inservible la placa, pero en realidad es un proceso que otros modders del foro parecen tener controlado, y este usuario se inspiró en esos otros procesos de modding.

A partir de ahí tocaba lidiar con el "infierno" del cableado: hay que conectar ambas mitades uniendo precisamente las pistas que quedaron desconectadas al partir la placa por la mitad, y ahí está el verdadero trabajo de precisión, con puntos de soldadura minúsculos que permiten ir conectando esas pistas entre ambas mitades.

El farrogoso proceso, eso sí, tuvo su recompensa, y este usuario comprobó que efectivamente tras unir ambas mitades con ese recableado todo seguía funcionando.

Cortar esa placa por la mitad tenía un motivo claro: poder crear una versión portátil de la consola para luego conectarla a una pantalla de 5" con resolución 640x480 píxeles.

Con esas mitades ahora "reconectadas", podía "plegar" la placa original y colocarla en la carcasa que había impreso en una impresora 3D. Antes, eso sí, añadió algunas modificaciones adicionales, como el citado módulo Xstation u otro componente llamado Shinobi Scaler para poder mostrar la imagen en 480p.

El resultado final es ciertamente fantástico, aunque como reconoce su propio creador, tiene limitaciones. No hay botones de control devolumen, los botones de reset y el LED de encendido no están conectados, y no tiene ventilador, así que se sobrecalienta tras algún tiempo usándola.

Aún así, estamos ante una "PocketStation", como el la ha bautizado, capaz de ofrecer una experiencia de juego idéntica a la de las PlayStation originales, pero en formato compacto. Espectacular, ¿no creéis?

