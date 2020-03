La adaptación animada 'Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge' muestra un trailer con un nivel de violencia comparable al videojuego

Hace un mes tuvimos ocasión de ver un trailer de la nueva adaptación del videojuego de Netherrealms, 'Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge', y lo cierto es que nos dejó algo fríos. La estética estaba ahí, los personajes también, y la historia, pero faltaba la auténtica salsa de los Mortal Kombat: las vísceras. Un nuevo trailer ha llegado para demostrar que la clasificación R (para adultos) de esta adaptación está más que justificada.

El nuevo trailer de esta adaptación animada que llegará a plataformas digitales a partir del próximo 12 de abril (veremos qué tal queda por España y dónde se deja ver) se centra en Scorpion, quizás el luchador más icónico del extenso róster de personajes. Pero el juego presenta a muchos otros personajes clásicos (Liu Kang, Sub-Zero, Johnny Cage, Sonya Blade, Goro y un largo etcétera), todo en el marco del Mortal Kombat tradicional. Es decir, que de momento no esperemos ver a los kombatientes más estrafalarios y secundarios de últimas entregas.

En la película veremos cómo el guerrero Hanzo Hasashi es asesinado tras ver morir a su familia a manos del mercenario Sub-Zero. En el inframundo, el hechicero Quan Chi le da la oportunidad de volver a la Tierra como Scorpion y vengarse. Allí, Raiden está reuniendo a un equipo de guerreros para afrontar el Mortal Kombat y salvar a la Tierra venciendo al malvado Shang Tsung y su espectral ejército de luchadores.

Lo más llamativo de esta nueva adaptación no solo es la brutal violencia que despliega, poco habitual en una película animada, sino que lo hace siguiendo el estilo de los fatalities clásicos del juego. Los fans de vieja guardia de la franquicia reconocerán ejecuciones, golpes especiales y ganchos característicos de cada uno de los luchadores, y eso es lo que hace esperar una adaptación especialmente fiel de la longeva saga original.

Para la película hay que esperar

Apenas se tienen noticias de la adaptación en imagen real de 'Mortal Kombat', que espera prolongar el éxito de las bastante disfrutonas adaptaciones previas de los noventa. Dirige el debutante Simon McQuoid a partir de un guión de Greg Russo y se estrenará en enero del año que viene. Produce nada menos que James Wan ('Expediente Warren'), que no se pierde una.

'Scorpion's Revenge', en cualquier caso, no es la primera adaptación animada de la franquicia. En 1996, la serie fue adaptada brevísimamente (solo 13 episodios duró) en la simpática 'Mortal Kombat: Defenders of the Realm', cuya estética recuerda a esta nueva incursión en la saga. Anteriormente, en 1995, se había estrenado un largometraje directo a vídeo que servía como precuela de las películas.