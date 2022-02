A comerse las colas sí o sí: 'Lost Ark' no va a aumentar servidores en Europa Central pese a la saturación

Aunque el lanzamiento de 'Lost Ark' en Occidente ha sido todo un éxito, el MMORPG de Smilegate y Tripod Studio no ha estado exento de polémica y crítica. Y es que acceder al juego supone enfrentarse a enormísimas colas de jugadores deseando pasear por Arkesia, colas que en algunos casos alcanzan las 12.000 personas.

Este problema es particularmente acuciante en Europa, hasta el punto de que la semana pasada se tuvo que activar una nueva región de servidores (Europa Oeste) para acomodar a los nuevos jugadores. Las colas, sin embargo, siguen estando presentes y desde 'Lost Ark' han dicho, básicamente, que poco más se puede hacer.

Ni más servidores ni más capacidad

Según han publicado los desarrolladores en los foros oficiales del juego, "la región de Europa Central está al límite de su capacidad y, lamentablemente, no hay forma de aumentar el número de jugadores por mundo en Europa Central". Aseguran, además, que añadir más servidores "no es posible debido a la complejidad de todos los sistemas que deben funcionar juntos".

Dicho en pocas palabras, los servidores actuales son los que son y tienen la capacidad que tienen y no es posible añadir más. Europa Central está saturada (fue la primera región Europea y donde se congregaron los jugadores en el lanzamiento del juego) y la única opción que queda es optar por un servidor en Europa Oeste.

Esto es un problema para aquellos jugadores con amigos en diferentes servidores y mucho más si juegan en regiones diferentes. Aquellos jugadores en la misma región, pero en diferentes servidores pueden hacer mazmorras e incursiones juntos, pero no ser amigos en el juego, pertenecer al mismo gremio, jugar en el mundo abierto, hacer PvP y demás contenido.

Así pues, solo quedaría la opción de hacerse otro personaje en otro servidor, perdiendo así todo el progreso. Otra idea sería un sistema de transferencia de servidor, algo que la comunidad de jugadores ha pedido y algo que "no es una opción viable en este momento para la versión occidental", según los desarrolladores.

Este sistema se acaba de implementar en Corea y es un proceso semanal por lotes que requiere mantenimiento para funcionar, por no mencionar que no soporte el cambio de servidor entre regiones. Según 'Lost Ark', no es una opción viable actualmente, aunque los desarrolladores afirman que "no descansaremos hasta haber agotado todas las opciones".

Y es que crearse un personaje en otro servidor no estaría mal si se pudiera usar el Pase de Poder (que permite subir al personaje al nivel 50 desde el principio), pero no es posible. "Un Pase de Poder sólo puede ser implementado en una lista que ya tenga un personaje de nivel 50, y no funcionará en el primer personaje de la lista, incluso si lo has hecho previamente en otra región o servidor", confirman los desarrolladores.

Así pues, y visto lo visto, tocará esperar a que la fiebre inicial por el juego se enfríe y los servidores dejen de estar colapsados. Hasta entonces, tocará hacer cola.

Más información | Lost Ark