Los 12 juegos para Xbox Series X que ha presentado Microsoft para dar el pistoletazo de salida a su nueva consola

Microsoft ha presentado una primera tanda de juegos para su próxima consola, que esperamos para navidades, y la selección ha destacado por su espectacularidad, como no podía ser menos en una consola que lleva la exhibición visual por bandera. Ha habido títulos de todos los géneros, y más variados que en otras ocasiones: por ejemplo, solo se ha visto algún ejemplo de shooters, deportes o conducción, y se ha desplegado todo un ramillete de géneros ante los espectadores, de terror a acción netamente japonesa.

En toda la presentación se ha hecho hincapié en el Smart Delivery, la opción que permitirá adquirir juegos en Xbox One que serán actualizados de forma gratuita a sus más sofisticadas versiones de Xbox Series X. Es una forma de asentar el puente entre las distintas generaciones de sistemas de entretenimiento de Microsoft y un indudable gancho comercial para quienes permanezcan fieles a la familia de consolas.

En total se han presentado 12 nuevos juegos que dan una buena muestra de hasta donde puede llegar la consola. Nuevas IPs, viejas franquicias en nuevas encarnaciones... estos son los primeros juegos de Xbox Series X.

Bright Memory Infinite

El dato más increíble de este juego de acción reminiscente de epopeyas de acción y tiroteos como 'Crysis' es que ha sido creado por una sola persona: empezó como una demo y siguió desarrollando gracias al micromecenazgo. Se trata de un shooter en primera persona ambientado en una metrópolis del futuro (aunque también hay entornos más rurales, e incluso personajes que parecen salidos del pasado) donde la Supernatural Science Research Organization investiga qué ha pasado con los cielos de todo el mundo.

El juego muestra a la heroína disparando a dos manos, combinando armas de fuego con espadas y un gancho que le permite desplazarse a gran velocidad por los escenarios. También hay elementos de conducción y movimientos especiales para moverse por las paredes, estilo 'Titanfall'. El juego es el primero de los muchos que se ha anunciado que incluirá Smart Delivery.

Dirt 5

La nueva entrega de la veterana saga de conducción de Codemasters promete carreras sucias, salvajes y arcade como es habitual en la saga, pero con un toque más directo. Se abandona el estilo más de simulación y entramos en terrenos más propios de juegos como 'Motorstorm'. Codemasters promete cambios climatológicos y carreras por todo el mundo, de Brasil a Nueva York pasando por Corea. Todo un volantazo a la saga, que seguirá teniendo barro, pero también un espíritu mucho más inmediato y salvaje.

Scorn

Uno de los momentos más pasmosos de la presentación ha sido el trailer de 'Scorn'. Se trata de un juego abiertamente inspirado (hasta rozar la copia descarada, podría decirse) en las abismales creaciones de HR Giger y el pintor Zdzisław Beksiński. Ya habíamos visto alguna de sus pesadillescas imágenes cuando fue anunciado para PC hace unos años, pero parece que el proyecto goza de buena salud y también podremos verlo en Xbox Series X.

No se sabe nada de su mecánica, pero parece garantizado que tendremos criaturas fálicas e infiernos biomecánicos, en un juego acerca de un humano perdido en este mundo surreal y demente. La aventura, la exploración y los puzles para abrirse paso están garantizados.

Chorvs

Lo nuevo de Deep Silver huele a vieja escuela y a shooter de naves de toda la vida. Con gráficos y argumento remozados, eso sí: tenemos a una piloto, Nara, emparejada con una nave sentiente, un arma voladora y viva llamada Forsaken. Juntas explorarán tanto bases espaciales hostiles como el mismo cosmos que se abre ante ella. Su enemigo es el Círculo y su líder, el Gran Profeta. Según sus creadores, el juego combina partes más atmosféricas y de tranquila exploración espacial con frenéticas secciones de acción futurista.

Madden 21

Vuelve la veterana franquicia de fútbol americano. El jugador más notorio de la liga del año pasado, como es tradición, es el encargado de presentar y ser portada de la nueva entrega, así que le ha tocado a Lamar Jackson, de los Ravens. Aunque el juego podrá jugarse en Xbox Series X gracias a Smart Delivery, está previsto que llegue a Xbox One mucho antes, a finales de este verano.

Vampire the Masquerade. Bloodlines 2

Paradox Interactive ha presentado la nueva entrega de 'Vampire the Masquerade', cuyo gameplay ya se había visto con anterioridad. Se trata de un salvaje juego de acción y terror que nos pone en la inmortal pie de un chupasangres que se abastece de víctimas en Seattle. La polémica parece estar garantizada con un juego que técnicamente no parece brillar tan alto como algunos de sus compañeros de presentación, pero que lo suple con locura descarnada y con colmillos.

Call of the Sea

El único juego de aires abiertamente indies es una peripecia lovecraftiana entretejida por el madrileño estudio Out of the Blue. Nos pone en la piel de una mujer, Norah, que busca a su marido en una isla del Pacífico en los años treinta. Pronto los fenómenos que escapan a su entendimiento empiezan a hacer acto de presencia.

Gráficos de estilo exquisitamente dibujado, atmósfera inquietante y espectacular y manos palmípedas para un juego que, si bien no parece citar directamente al maestro del terror materialista de Providence, su presencia entre líneas es obvia. Parece que el terror en los videojuegos modernos parece seguir debiéndole mucho a Lovecraft, y no es el único juego de esta presentación que lo ha dejado claro.

The Ascent

Uno de los juegos más visualmente cautivadores de la presentación ha sido este action-RPG sueco, de obvia deuda con 'Blade Runner', pero también con aquel cómic de culto de Geoff Darrow y Frank Miller, 'Hard-Boiled'. Nos adentraremos en un mundo cyberpunk donde la megacorporación The Ascent acaba de colapsar, con el consiguiente caos y confusión. Es un sálvese quien pueda donde tendrás que sacar tiempo para averiguar qué ha pasado realmente en este mundo futuro.

The Medium

Uno de los títulos más potentes de la presentación ha sido esta aventura de terror donde el nombre de 'Silent Hill', por una vez, no ha sido pronunciado en vano. Akira Yamaoka, el legendario compositor original del videojuego de Konami, regresa al medio con este juego anunciado para finales de año. Se apuesta por el terror psicológico y una historia que recuerda a los clásicos del género.

Nuestra heroína es una medium que tiene la capacidad de acceder a un universo espiritual que trastoca la realidad por completo. Juegos continuos entre qué es realidad y qué es alucinación, imaginería interesantísima y muy macabra y, de nuevo, fuertemente influída por Lovecraft. Una reconfortante apuesta por la atmósfera y la historia por encima del ruido y la furia.

Scarlet Nexus

Por supuesto, no podía faltar la inevitable ración de acción japonesa hipercoreografiada. Bandai Namco es la responsable de este juego de espadazos, combos y psocoquinesis. Estamos en un mundo futuro donde la humanidad ha sucumbido ante unas criaturas casi invulnerables: solo nuestro héroe y sus habilidades sobrehumanas podrá hacerles frente. Solo él y el resto de sus compañeros de las FSA, claro, que para eso son "guerreros psiónicos de élite".

Reclaim Earth: Second Extinction

El espíritu de 'Turok' es invocado en este juego de dinosaurios y armamento pesado concebido como un cooperativo para tres jugadores. En un futuro muy, muy lejano, la Tierra ha sido reconquistada por dinosaurios mutantes, donde los velociraptores parecen la especie más conciliadora. Acción pura, parajes sin civilizar y reptiles del tamaño de trolebuses para un juego que no va a dejar en pie ni un colmillo

Yakuza. Like a Dragon

Todas las señas de identidad de la saga 'Yakuza' están aquí presentes: artes marciales, gangsters orientales, disparate, humor, monstruos y absoluta imprevisibilidad. El juego llegó en enero a Japón, donde fue aclamado por la crítica, así que su aterrizaje en Xbox es una estupenda noticia. Nos pondremos en la piel de un miembro del clan Arakawa que entra en prisión por proteger a uno de sus jefes.

Cuando sale, 18 años después, tendrá que habituarse a la muy cambiada ciudad de Yokohama, un mapa tres veces más grande que el de Kamurocho. La gran innovación de este juego es su transformación radical del sistema de combate: la acción tradicional pasa a una mecánica por turnos que ha sido bautizada como Dramatic RPG.

Assassin's Creed Valhalla

Quizás llamar "gameplay" a esta sucesión de cinemáticas que ha presentado UbiSoft sea un poco exagerado, pero la sed por un nuevo 'Assassin's Creed' es tal que cualquier nueva muestra del juego es más que suficiente. Controlaremos a Eivor, un vikingo que luchará contra Alfredo el Grande y los reinos anglosajones de la Inglaterra del siglo IX, y hemos desmenuzado este nuevo trailer aquí.