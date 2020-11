Voxan Wattman, la moto eléctrica con motor de Formula E que alcanza los 408 km/h para romper todos los récords de velocidad

Motos eléctricas hay muchas, que lleguen a más de 400 km/h pocas. Este sin embargo era el propósito de Venturi, que con su Voxan Wattman ha batido durante estos últimos días un total de once récords de velocidad. Después de semejante hazaña, es momento de conocer la moto eléctrica más rápida del mundo.

El fabricante de motos eléctricas Voxan junto al piloto experto Max Biaggi han planeado esto durante mucho tiempo. De hecho, la idea inicial era romper el récord de velocidad el pasado mes de julio en el Salar de Uyuni en Bolivia. Las cosas no salieron como se planearon debido a COVID-19, por lo que han aplazado ese evento para el próximo año. Mientras tanto, esta pasada semana se fueron al aeropuerto Marcel Dassault en Châteauroux (Francia) para poner a prueba su moto.

Once récords y una velocidad punta de 408 km/h

Dicho y hecho. Durante una serie de pruebas realizadas a lo largo de tres días el fabricante Venturi consiguió nada más y nada menos que batir un total de once récords de los doce que se propusieron. Según indican, la velocidad máxima alcanzada durante los tres días fue de 408 km/h.

De entre todos los récords el más importante para el fabricante era el de “motocicletas eléctricas parcialmente aerodinámicas de más de 300 kilos”. Un título largo, pero esencialmente significa una moto eléctrica que ha sido diseñada con el propósito de batir el récord de velocidad. En esta categoría alcanzaron los 366,94 km/h, superando así los 329 km/h que consiguió el piloto japonés Ryuji Tsuruta con la Mobitec EV-02A.

Sin embargo, uno puede pensar que la moto al estar diseñada específicamente para este propósito es normal que alcance semejantes velocidades. Bueno, en parte sí, pero también consigue una velocidad de locura en su versión "normal". Con una versión no aerodinámica, la Voxan Wattman tuvo una velocidad de 349,38 km/h.

Entonces, ¿qué hay de los 408 km/h? La velocidad punta que consiguió la moto eléctrica fue esa, pero no es la velocidad que la Federación Internacional de Motociclismo toma por válida. Para establecer el récord de velocidad se debe recorrer dos carreras de una milla de distancia en direcciones opuestas. La velocidad media de esas dos carreras es la que se toma como velocidad válida. Por lo tanto, la moto alcanzó los 408 km/h, pero su velocidad media es de 366,94 km/h para la versión aerodinámica y 349,38 km/h para la no aerodinámica.

Adicionalmente la moto también posee ahora un total de nueve récords mundiales más:

1/4 de milla, salida rápida, parcialmente aerodinámico: 394,45 km/h

1/4 de milla, salida rápida, no aerodinámico: 357,19 km/h

1 km, salida rápida, parcialmente aerodinámico: 386,35 km/h

1/4 de milla, arranque parado, no aerodinámico: 126,20 km/h

1/4 de milla, arranque parado, parcialmente aerodinámico: 127,30 km/h

1 km, arranque parado, no aerodinámico: 185,56 km/h

1 km, arranque parado, parcialmente aerodinámico: 191,84 km/h

1 milla, arranque parado, no aerodinámico: 222,82 km/h

1 milla, arranque parado, parcialmente aerodinámico: 225,01 km/h

La potencia de Voxan Wattman

Venturi adquirió la marca Voxan Motors hace una década con un propósito en mente: electrificarla. A lo largo de los siguientes años trabajaron en ello para sacar a la luz una de sus motos eléctrica estrella, la Voxan Wattman. Esta obra de ingeniería lleva presente desde 2013, pero fue en 2019 cuando decidieron hacer una versión de alto rendimiento. Una versión para romper récords.

La nueva versión de la moto se ha modificado ligeramente en su interior y sobre todo en el exterior. El añadido principal es la carrocería aerodinámica que le ha permitido romper el récord de velocidad. Normalmente, para frenar la moto después de cruzar la línea, se utiliza algún paracaídas o sistema de frenado extra. En este caso no ha sido así, con tal de ahorrar peso y volumen utilizaron sólo el freno trasero para frenar.

Si nos vamos al interior de la Voxan Wattman nos encontramos con un motor de unos 425 caballos capaz de darnos una potencia de 317 kW. De hecho, es el mismo motor que utiliza Mercedes en su coche de Formula E. Para mover el motor dispone de una batería de 15,9 kWh. Puede parecer relativamente pequeña y similar a la de una moto eléctrica cualquiera, pero es que no necesita más su objetivo de carreras de corta distancia donde se busca una potencia máxima en muy poco tiempo.

Por otro lado, es relevante destacar el sistema de refrigeración que utiliza la Voxan Wattman. Como ya nos develaron en julio de este año, dispone de un sistema de refrigeración de hielo seco. Esto es así para no romper la aerodinámica de la moto con un radiador. En su lugar el CO2 en esta sólido se distribuye alrededor del motor y la batería para refrigerar los componentes.

Si te estás preguntando cuánto cueste este cohete sobre ruedas, la respuesta no la tenemos. Venturi no ha diseñado esta moto para ponerla a la venta sino más bien para romper los diferentes récords de velocidad. No obstante, no descartan vender una edición limitada en el futuro. Lo que sí que está claro es que van a por más récords, el siguiente en el Salar de Uyuni en Bolivia el próximo julio.

Más información | Venturi